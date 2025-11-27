根本沒對手！金搖桿曝《33號遠征隊》碾壓一切的得票率，7獎項全海放第二名

2025 年金搖桿獎（Golden Joystick Awards）上週就揭曉得獎名單，而本屆頒獎典禮直接成為黑馬大作《光與影：33號遠征隊》（Clair Obscur: Expedition 33）的個人秀。這款從年初就創下佳績的作品展現了驚人的實力，不只是成功奪下象徵最高榮譽的「終極年度遊戲」大獎，更勢如破竹地橫掃全場，拿下 7 個重量級獎項。而今日（27）金搖桿獎官方正式公開個別獎項的投票數量和投票率，《33號遠征隊》獲得壓倒性的勝利。

誇張的得票率，證明遊戲人氣之高。（圖源：光與影：33號遠征隊）

金搖桿獎官方通過 X（推特）公開了詳細的投票數據，其結果讓許多人感到震驚。在本次活動累積高達 2200 萬張的全球玩家投票中，《33號遠征隊》展現了前所未有的超級高人氣，凡是有入圍的獎項得票率都超過 40% 以上，最高的甚至是 61% 的壓倒性得票率，輾壓其他競爭對手。即便是競爭激烈的「終極年度遊戲」大獎，得票率也超過 30.71%，遠超第二名的《天國降臨：救贖2》的 14.86%。直接反映了全球玩家對這款遊戲的瘋狂熱愛，讓這次勝利成為一場無可爭議的榮耀加冕。

除了拿下年度大獎，開發團隊 Sandfall Interactive 也憑藉本作的優異表現榮獲「最佳開發商」。該作在各個層面都獲得高度肯定，因此不少玩家猜測接下來的 2025 遊戲大獎（TGA 2025）上，《33號遠征隊》可能也會毫無懸念的碾壓，甚至被認為早就是「年度遊戲」得獎者。