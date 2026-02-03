根本沒有發酒瘋踹椅子！新北「學霸遭丟包慘被輾死」真相曝光

近日發生政大學霸溫姓役男搭多元計程車返家，卻命喪台64線快速道路的慘劇，司機林宇浚辯稱對方酒後鬧事，但12分鐘長的行車紀錄器畫面還原真相，溫男完全沒講話，也沒踢椅背發酒瘋，更沒要求下車。

溫姓學霸慘遭丟包畫面。 （圖／翻攝畫面）

整起案件在1月25日凌晨發生以後，林宇浚最初向檢警供稱，溫男在車上不斷踢踹椅背引發爭執，還堅持要下車才釀成意外，檢方初步相信他講的，裁定5萬元交保，網友也紛紛撻伐溫男酒後失態、咎由自取，認為司機是無辜的。

司機林宇浚最初以5萬元交保，後來改成20萬元。 （圖／翻攝畫面）

根據《鏡週刊》報導，但警方檢視車內監視器影像後，發現事實完全跟林宇浚講的不一樣，溫男從上車到被趕下車的這12分鐘內，完全沒有開口說話，更沒有主動要求離開車輛，2點7分他在北市文山區興隆路上車後，前11分鐘車內都安靜，後來突然出現三聲「叩叩叩」，疑似他身體不舒服晃動碰到座椅。

案發現場。 （圖／翻攝畫面）

林宇浚當下還語氣平和地說:「不要用腳頂椅背，人不舒服可以斜躺在後座休息。」但1分鐘後卻突然暴走，對著溫男怒吼:「你給我下車！」凌晨2點19分影像中有聽到兩次車門開關的聲響，接著車就駛離現場，60秒後林宇浚撥打電話報案，聲稱「發現有人躺在道路上」。

警方查出，當時溫男根本已經酒醉不醒人事，被趕下車後直接癱倒在快速道路上，林宇浚清楚快速道路的危險性，卻沒有將車輛停在原地開啟警示燈保護溫男，也沒有立刻通報相關單位，反而直接開車離去，最終釀成溫男遭4輛車輛連續輾過慘死的悲劇。

檢方也旋即將全案改列為「重大刑案」偵辦，並重新召開偵查庭，也將林宇浚的保釋金提高到20萬元，不過未限制出境出海，日前林宇浚已付清保金，但行為已觸犯「不確定故意殺人罪」的嫌疑，一旦成立最重可判處死刑、無期徒刑或10年以上重刑。

