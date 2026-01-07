根本沒設少子化女化辦公室？民眾黨指政院被衛福部打臉：發言人還大言不慚

民眾黨主席黃國昌日前指行政院「從未成立」少子女化辦公室，行政院發言人李慧芝則說2017年就已成立，不過，衛福部長石崇良今（7）日備詢時說，「我們確實沒有成立少子女化辦公室」。對此，民眾黨立法院黨團表示，行政院被衛福部長打臉，面對少子化國安危機，民進黨竟然說謊又卸責，「行政院發言人還好意思大言不慚，邀功政府做得好棒棒？」

黃國昌日前指行政院從未成立少子女化辦公室，李慧芝回應，衛福部早在2017年就於部內成立任務編組性質之「少子女化對策辦公室」，跨司署共同研議相關政策，隔年中央政府進一步拉高層級，在行政院主導下，提出少子女化對策計畫，跨部會合作、推動各項生育支持政策。

李慧芝之後還在臉書表示，2017年至今推動的少子女化對策，包含生育補助、0到4歲育兒津貼、租金補貼、不孕症補助、擴大公共化及準公共化、育嬰留停彈性化以日請假、婚育宅、生越多補貼越多，在野黨覺得哪一項不用做？「講出來」。

民眾黨團表示，黃國昌日前揭發過去前總統蔡英文、前衛福部長陳時中向國人聲稱台灣已成立「少子女化辦公室」，要全力搶救人口國安危機。7年來總計砸下4000多億，但民眾黨立院黨團發現，黃國昌委員在記者會揭露後，李慧芝還繼續狡辯，反駁說「2017年就成立。」

民眾黨團指出，如今真相大白，今日黃國昌在立法院司法及法制委員會質詢石崇良，石親口承認「我們確實沒有成立少子女化辦公室」，15個字狠狠打臉了行政院，民進黨8年砸了4484億，台灣出生人口每年掉1萬，生育率跌到全球倒數第一，2026新生兒人數恐怕掉到只剩8萬。民眾黨團質疑，請問行政院發言人李慧芝，在2025年12月25日新聞稿上白紙黑字說的少子女化辦公室在哪裡？講出來。

