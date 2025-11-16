根本煞不住！新北離奇雙亡車禍今相驗 騎士父：對方直接衝出來
記者楊忠翰／新北報導
新北市新店區驚傳離奇車禍，15日傍晚時分，1名34歲徐姓男子，騎車行經民族路時，與劉姓老翁（86歲）單車發生碰撞，徐男隨即打電話報案，並自行前往耕莘醫院就診，卻在檢傷時突然昏迷，經醫師搶救後仍宣告不治；16日下午檢警相驗徐男遺體，徐父表示，劉翁是直接衝出來，兒子連反應的機會都沒有。
檢警調查，八旬的劉翁已經退休，與家人同住新店民族路一帶，昨天下午騎腳踏車出門買晚餐，行經大豐國小跨越馬路時，徐男煞車不及直接撞上，不但機車滑到對向車道，自己也倒地不起；徐男起身後急忙打電話報案，並陪同劉翁上救護車，再自行前往耕莘醫院就診。
徐男等待時已感到頭暈，並在醫師檢傷時突然昏迷，醫院搶救1個多小時仍回天乏術；另一方面，劉翁送醫時意識模糊，經醫師急救後轉往加護病房觀察，昨天晚間8時許亦傷重不治。
今天下午時分，檢警相驗2人遺體，藉以釐清其死因；徐父到場陪同相驗，並於受訪時表示，當時兒子有跟同事說，自己出了車禍，而且胸口很痛，昨天下午警方到他家通知此事，2小時後他抵達醫院時，兒子已經宣告不治；他有看過監視器畫面，當時兒子是正常行駛，騎單車的劉翁是直接衝出來，兒子就算想煞車都來不及，連反應的機會都沒有。
