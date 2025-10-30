根本神級畫面！張孝全、陳慧琳同台現身「World of FENDI 2025」香港站，星光氣場炸裂
FENDI慶祝百年華誕，打造一場奢華到讓人屏息的「World of FENDI」全球巡迴盛會！這場只限貴賓預約參加的活動，猶如一場流動的藝術殿堂，將品牌最極致的工藝與創意帶到世界各地。
這次香港站登場，星光陣容同樣高級登場—品牌好友張孝全以一貫的帥氣型格現身、陳慧琳則以氣場全開的優雅女神姿態亮相，兩人完美詮釋 FENDI 百年精神。
從2025年3月到 11月，「World of FENDI 2025」將巡迴首爾、蘇州、邁阿密、羅馬與墨爾本，帶來融合歷史與未來的沉浸式體驗。參加者不只是看展，而是親眼見證工藝的誕生—從皮具、皮草到高級珠寶，每一件都是世家對「雋永奢華」的極致詮釋。而「World ofFENDI」台灣站也將於十一月底正式於台北登場，採貴賓預約制。
FENDI更特別復刻十款經典設計，橫跨品牌輝煌時刻；同時推出 Made-To-Order 訂製臻品，以1925年為靈感，結合花卉與裝飾藝術風格，讓百年工藝重新綻放新光。這不只是一場活動，更是一趟奢華朝聖之旅，見證 FENDI 如何讓傳統與創新共舞百年。
皮具 – 包款
FENDI深入典藏庫，萃選10款包款，分別代表世家以十年為一單位的創意結晶，並以柔軟的鱷魚皮及Pergamena象牙白色帆布重新演繹，回溯FENDI早期的創作特色。世家利用及十種配色訂製專屬包款，每個包款均盛載創作一刻的回憶，體現世家破格創新的精神～
皮草
自1925年創立以來，FENDI歷代家族女成員及天才設計師與世家旗下大師級工匠合作無間，為世家創造出無數輕巧、愉悅而且觸感怡人的皮草傑作。欣逢百年華誕，FENDI繼往開來，復刻一系列皮草作品，傳承FENDI皮草的創見和非凡工藝，以十款曠世佳作總結一個世紀的巧手匠心，向世家傳統致敬。每件為百年傳奇誌慶的復刻版皮草均反映FENDI設計歷史中的高光時刻。
高級珠寶
2025年高級珠寶系列Eaux d’Artifice及Radici Romane由珠寶藝術總監Delfina Delettrez Fendi設計，為世家100周年慶典迎來迷人時刻。Eaux d’Artifice取材自羅馬古代噴泉，DelfinaDelettrez Fendi借鑑意大利古典主義及1954年由美國前衛電影人Kenneth Anger執導的短片《Eaux d’Artifice》，以噴泉為象徵符號，寄寓流水與宏偉建築的共生關係，塑造出擁有羅馬精神內核的神秘女性意象。系列揭示流水的無限可能性，延展其深度、倒影、循環和自由流動的特性。另一方面，Radici Romane則體現充滿詩意的細膩風格及羅馬的優雅氣質，融會自然與建築，譜寫出一闋愉悅的讚歌。Delfina巡遊羅馬宏偉地標的旅程，為每件珠寶注入回憶與永恆之美。
