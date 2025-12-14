「根本雙胞胎！」卉妮合體朴星垠掀暴動 桃園雲豹飛將主場秒變戀愛現場

【警政時報 司徒／臺北報導】12 月桃園雲豹飛將職業排球隊主場賽事，正式進入最甜、最熱鬧的「聖誕嘉年華」時刻。首周主場於中原大學體育館登場，氣溫驟降卻絲毫不減熱度，場館內外氣氛全面升溫，不只比賽精彩，舞台話題更是一路燒到場外，成為近期體育娛樂圈最受討論的焦點之一。

桃氣女孩化身聖誕女孩，陪粉絲提供過聖誕。(圖/影響力動能 提供)

本周主場賽事17LIVE 桃氣女孩人氣組合「三仙桃」朴昭映、朴星垠、金佳垠二度合體，讓粉絲直呼「終於等到」，全體女孩也換上應景聖誕造型，搭配特別編排的開場舞，甜度與節慶氛圍一次拉滿。加上桃園雲豹飛將職業排球隊全新吉祥物「飛豹將軍」首度亮相，萌度與存在感雙雙破表，瞬間成為全場拍照熱點。

而真正引爆話題、讓社群瞬間炸鍋的，正是職棒啦啦隊人氣女孩卉妮的驚喜現身。繼日前在「2025 桃園亞洲職棒交流賽」與朴星垠首度同台，被粉絲封為「卉星」組合後，這次卉妮特別跨界來到桃園雲豹飛將主場，不僅加入桃氣女孩的應援行列，更在中場表演中，與朴星垠首度正式「奔卉」合體共舞。

啦啦隊女神卉妮合體朴星垠掀起粉絲暴動「直呼戀愛了！」(圖/影響力動能 提供)

兩人外型神似、氣質相近，站在舞台上彷彿開了「複製貼上」，舞步同步、眼神交流自然，畫面一曝光立刻引發網路瘋傳。社群平台湧現大量討論，網友狂刷留言：「根本雙胞胎」、「跨海失散姊妹」、「鏡像本人」、「影分身之術開到滿」等，更有人直言「看完整個人直接戀愛了」，話題熱度居高不下。

除了舞台演出話題十足，「聖誕嘉年華」也精心規劃多項粉絲互動活動。賽前邀請球迷寫下對女孩的期待與祝福，在粉絲見面會中由女孩親自抽出並回應，讓不少粉絲直呼心臟被爆擊；現場消費滿額還能與桃氣女孩合影，粉紅泡泡幾乎瀰漫整座場館，甜度完全不輸偶像見面會。

隨著朴星垠與卉妮「奔卉」合體solo成功掀起高潮，主場話題仍持續延燒。接下來，球迷也將迎來朴昭映與金佳垠接棒帶來的中場solo演出，三仙桃首度在台各自輪番上陣solo、各自發光，就是要給球迷朋友留下難以忘懷的記憶，也讓整個聖誕周末毫無冷場。

