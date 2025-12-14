根本雙胞胎！樂天女孩卉妮合體朴星垠掀暴動 全場粉絲見1幕戀愛了

樂天女孩卉妮（左）與朴星垠同台被說是雙胞胎。（影響力動能提供）

12月桃園雲豹飛將職業排球隊主場賽事，正式進入最甜、最熱鬧的「聖誕嘉年華」時刻。本周主場賽事17LIVE 桃氣女孩人氣組合「三仙桃」朴昭映、朴星垠、金佳垠二度合體，讓粉絲直呼「終於等到」，全體女孩也換上應景聖誕造型，搭配特別編排的開場舞，甜度與節慶氛圍一次拉滿。

樂天女孩卉妮繼日前在「2025 桃園亞洲職棒交流賽」與朴星垠首度同台，被粉絲封為「卉星」組合後，這次卉妮特別跨界來到桃園雲豹飛將主場，不僅加入桃氣女孩的應援行列，更在中場表演中，與朴星垠首度正式「奔卉」合體共舞。

桃氣女孩化身耶誕女孩，陪粉絲提供過節。（影響力動能提供）

兩人外型神似、氣質相近，站在舞台上彷彿開了「複製貼上」，舞步同步、眼神交流自然，畫面一曝光立刻引發網路瘋傳。隨著朴星垠與卉妮「奔卉」合體solo成功掀起高潮，主場話題仍持續延燒。接下來，球迷也將迎來朴昭映與金佳垠接棒帶來的中場solo演出，三仙桃首度在台各自輪番上陣solo、各自發光，就是要給球迷朋友留下難以忘懷的記憶，也讓整個周末毫無冷場。

