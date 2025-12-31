「一根頭髮差點奪命」家長注意！4月大女嬰腳趾紅腫出血險截肢 醫點名「這族群」高風險

英國一名母親替4個月大女兒脫下襪子時，意外發現腳趾遭頭髮纏繞導致腫脹出血，所幸即時送醫才避免最壞結果。（示意圖，非當事人／pexels）

一名4個月大女嬰16日在睡前被母親脫下襪子時，赫然發現腳趾被一根頭髮緊緊纏繞，導致紅腫、出血。醫師指出，這類情況在2歲以下嬰幼兒並非罕見，家長若未及時察覺，後果恐相當嚴重，甚至將面臨截肢風險。

嬰兒腳趾紅腫出血 一根頭髮差點釀成截肢危機？

居住在英國坎伯諾爾德市（Cumbernauld）的32歲女子艾瑪（Emma Devon）表示，事發當天她準備哄4個月大的女兒蘿西（Rosie）入睡，脫下襪子時發現女兒卻其中一根腳趾異常腫脹、泛紅，仔細一看才驚覺有一根頭髮深深纏住腳趾。

艾瑪表示，毛髮疑似藏在襪子內側，平時難以察覺，由於毛髮已勒入皮膚，夫妻倆無法自行處理，隨即將女嬰送往急診，後續轉至兒童醫院接受進一步治療。

頭髮止血效應恐致壞死？

醫師檢查後指出，毛髮長時間纏繞已嚴重阻斷血液循環，導致腳趾腫脹與組織受損，若延誤治療，最壞情況恐面臨截肢風險。艾瑪也坦言，事後回想仍難以置信，「完全沒想到這麼普通的一根頭髮，竟然會造成這麼嚴重的後果。」

醫師怎麼說？「毛髮纏繞症」2歲以下常見

醫師也向家屬說明，這類狀況在醫學上被稱為「毛髮纏繞症（Hair Tourniquet Syndrome）」，常發生在2歲以下嬰幼兒，部位包括腳趾、手指，甚至生殖器，常因毛髮藏在襪子、手套或衣物內，家長不易第一時間察覺。

如何避免嬰兒被頭髮勒傷？

經歷驚魂後，艾瑪也對其他家長發出提醒，建議嬰幼兒的襪子、手套等貼身小物，最好與成人衣物分開清洗，避免毛髮附著其中；平時替孩子更衣、洗澡時，也應多留意手指、腳趾是否出現異常紅腫或哭鬧不安。

