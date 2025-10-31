格斯科技*攜全系列儲能解決方案 亮相智慧能源展

格斯科技



格斯科技*（6940）於「Energy Taiwan台灣國際智慧能源週」登場，展示橫跨家庭、工業及運算領域的完整儲能產品線，並於論壇發表主題演講〈接軌運算新時代：AIDC備援電力創新與落地〉，針對AI數據中心的能源挑戰與應用案例提出深度分析。展區內同步展示多款高穩定度電芯、系統化UPS模組與家庭儲能設備，全面展現台灣在電池製造與能源應用上的技術實力。

全球資料中心用電量正以每年逾30%速度成長。根據國際能源署（IEA）預估，AI與資料中心合計電力需求將於2026年突破1000TWh，等同整個日本年度用電量。這股能耗浪潮推動各地對「高可用、高效率、低碳排」電力系統的迫切需求，也讓電芯製造與備援電力技術成為運算基礎設施中不可或缺的環節。

廣告 廣告

格斯科技*發言人許志帆指出，AI資料中心（AIDC）具備「24/7不中斷」特性，其供電品質與瞬時響應能力直接關係到服務水準協議（SLA）的穩定度。以現行主流GPU伺服器如NVIDIA H100為例，其啟動瞬間的高功率需求，必須仰賴高倍率放電電池及智慧電源管理系統（BMS）支撐，才能確保運算效率與系統壽命的平衡。

在此次Energy Taiwan展區，格斯科技*以系統化方式呈現全系列產品，從高能量密度電芯到工業級/半導體廠專用UPS模組皆在現場展出。其中包含：Smart Household ESS、 Powercore 520V／300kW UPS系統、 48V與800V雙平台模組。

格斯科技*最新落地成果展現在桃園市立圖書館青埔智慧科技分館的AI備援系統。青埔智慧科技分館在伺服器端採用美商美超微（Supermicro）解決方案，以支援全館AI智慧應用；而其中負責確保系統24小時穩定運作的UPS備援系統，則由格斯科技*提供。

更多太報報導

電源之王台達電成外資亞太科技股首選！ 目標價價最高喊到1400元

AI伺服器方案火熱! 台達電鄭平：產能吃緊泰國新廠上陣 、Q4到明年Q1都樂觀

OPPO Find X9搶先登台 聯發科副總親站台讚天璣9500最完美結合