格林回歸首戰即轟29分！太陽新雙槍誕生 攜手布克擊沉快艇
（記者許皓庭／綜合報導）鳳凰城太陽本季備受矚目的「新雙槍組合」終於正式登場！23歲後衛傑倫．格林（Jalen Green）在因腿傷缺席開季前8戰後，於7日對上洛杉磯快艇的比賽中復出首秀，全場出賽不到23分鐘即繳出29分、3籃板、3助攻、2抄截的高效率表現，帶領太陽在主場拿下勝利，也為球隊止住低迷氣勢。
圖／格林（Jalen Green）在因腿傷缺席開季前8戰後，今（7）日帶領太陽在主場拿下勝利，也為球隊止住低迷氣勢。（翻攝 NBA X）
格林賽後興奮表示，「能重新回到賽場感覺太棒了！從我投進第一顆後撤步三分球的那一刻起，就知道自己今晚狀態很好。」他也坦言，這段復健期相當煎熬，「我為了讓傷勢康復付出很多努力，感謝教練團和球迷的支持。今天真的很開心能再次穿上太陽球衣上場比賽。」
太陽近幾季雖擁有明星後衛德文．布克（Devin Booker），但始終無法登上冠軍殿堂。休賽季球團決定調整陣容，將老將凱文．杜蘭特（Kevin Durant）交易離隊，引進在休士頓火箭表現亮眼的格林，組成全新「雙槍」戰線，期待能為球隊注入年輕火力與速度。
這場比賽中，格林手感火燙，全場投籃命中率高達五成，三分球11投6中，攻下全場最高29分，正負值更高達+30，成為球隊奪勝最大功臣。布克同樣火力全開，拿下24分、6籃板、7助攻、3抄截，展現明星後衛的全面性。
格林透露，復出前一晚興奮到難以入睡，「我根本睡不著，滿腦子都是重新上場的畫面。」他表示，自己正在快速適應太陽的新系統，「我們的進攻空間很開闊，讓外線射手有足夠的空間出手，也能推快節奏，這是我喜歡的打法。」
主帥在賽後受訪時也盛讚這位新加盟的後衛，「他的速度與得分嗅覺為球隊注入活力，未來他和布克的連線會成為聯盟最危險的組合之一。」
本場勝利過後，太陽戰績提升至4勝5敗，暫居西區第9位。反觀快艇方面，苦吞三連敗，戰績滑落至西區第11位，陣中球星在進攻端表現低迷，防守也未能限制太陽外線。
格林的強勢回歸不僅讓太陽止跌，也象徵球隊新時代的開端。隨著雙槍正式合體，外界關注焦點聚焦於他與布克能否在接下來的賽程中維持高效連線，帶領太陽重返西區強權之列。
更多引新聞報導
「Michael宗祠」惹議！陳柏惟失言再嗆肥料論 徐巧芯狠酸參戰
瀑布情侶全裸濕身擁吻！「公然親熱」網友怒轟：太超過
其他人也在看
MLB》道奇冠軍成員造訪湖人主場 主戰投手秀投籃準度還輕鬆灌籃
數名道奇球員造訪湖人主場，還上場小試身手一下，史奈爾和格拉斯諾都展現不錯的投籃架勢，格拉斯諾還輕鬆將球灌進籃框，讓全場驚艷不已。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
NBA/獨行俠變陣未奏效！下放湯神 仍輸墊底鵜鶘吞敗
開季戰績不佳的達拉斯獨行俠今（6）日主場迎戰戰績西區墊底的紐奧良鵜鶘，因此教練團決定大幅調整先發，將狀態低迷的「湯神」湯普森（Klay Thompson）改為替補，並讓狀元郎弗拉格（Cooper Flagg）回到熟悉的前鋒位置，不再讓他擔任控球後衛。中天新聞網 ・ 1 天前
「對不起又弄髒你球衣...」塞爾提克布朗「髮際線黑到對手」再掀熱議
體育中心／綜合報導NBA塞爾提克今年少了還在養傷的一哥塔圖姆（Jayson Tatum），由球星布朗（Jaylen Brown）扛起球隊進攻重責，今天（6日）在主場迎戰巫師，他進攻游刃有餘僅花三節就轟下35分打卡下班，率領球隊最終136比107大比分取勝。不過布朗在這場比賽中，一次切入頭碰撞到巫師防守球員，沒想到先前就曾「掉漆」過的髮際線，這回又擦在對方白色束衣上，再度「黑」了對手一次，引發網友熱議。FTV Sports ・ 1 天前
詹皇復出有譜了！ 最快可望在主場對爵士比賽歸隊
體育中心／丁泰祥 報導洛杉磯湖人隊球星詹皇LeBron James，因為坐骨神經痛影響他的下背部和右側，至今仍無法上場，不過，ESPN權威記者Shams Charania，今天(6號)傳出好消息，說老詹目前正持續進行個人訓練，最快這個月中主場的比賽就能復出。FTV Sports ・ 1 天前
NBA／「金童」唐西奇飆35分準大三元 湖人118：116險勝馬刺豪取5連勝
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導NBA2025-26賽季開季至今面臨傷兵困擾的洛杉磯湖人今（6）日回到主場迎戰火燙的聖安東尼奧馬刺。雖然「詹皇」詹姆斯（Le...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
比爾被太陽球迷噓爆 泰隆魯認「他還不行」
[NOWnews今日新聞]原本被寄予厚望的「救贖之戰」，卻成了洛杉磯快艇隊的惡夢。快艇後衛比爾（BradleyBeal）今（7）日重返鳳凰城，面對老東家太陽隊，全場手感冰冷，僅拿5分，命中率慘到僅14...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
運彩學堂NBA賽事分析》 勇士三星湊不齊 金塊主場讓分可期
台灣運彩賽事編號 :金塊 vs. 勇士比賽時間：11/8 11:00「運彩學堂」分析推薦 : 金塊 讓9.5 分NBA美國職籃在台灣時間11月8日由丹佛金塊迎戰金州勇士。台灣運彩讓分盤口為金塊讓9.5分，主隊賠率1.66、客隊賠率1.76。金塊戰績5勝2敗，過盤率57%，上場比賽主場面對熱火讓8.5分，最終以10分驚險過盤。有約基奇(Nicola Jokic)在，金塊肯定不會差到哪去，先發陣容完善，板凳上的主要輪替看起來也頗為齊全，沒意外應當照樣能衝擊西區前3。勇士戰績5勝4敗，過盤率56%，上場比賽客場受讓2.5分，最終以5分落敗，柯瑞(Stephen Curry)等三巨頭都沒上場之下落敗並不意外，三位目前都在每日觀察名單，按報導傷勢並不嚴重，也或許是球隊技術性的讓年事已高的球星們獲得輪休喘息。勇士本季客場5場吞下4敗，若主力球員未能及時回歸，碰上金塊幾乎沒有勝算。本場盤口初盤開金塊讓7.5分，目前已經讓到9.5分，這隱含著勇士三名球星都上場的機會不高，金塊開季至今在主場4戰全勝，平均勝分達18分，雖然勇士應不至於輸這麼多，但金塊陣容整齊，讓分值還算在可攻擊的範圍，本場我們推薦主隊讓麗台運動報 ・ 5 小時前
NBA/衛冕軍雷霆糗了！浪費20分領先 慘遭拓荒者逆轉吞首敗
背靠背出賽的衛冕軍奧克拉荷馬雷霆隊今（6）日在客場被波特蘭拓荒者上演逆轉戲碼，最終以118比121落敗，中止開季八連勝。雷霆首節火力猛烈，威金斯（Aaron Wiggins）單節投進四顆三分球，全隊灌進41分，一度領先20分，但未能守住優勢。中天新聞網 ・ 1 天前
總算贏了！Michael Porter Jr. 32分 籃網本季最後1支開胡的球隊
Michael Porter Jr.得到 32 分和 11 籃板，布魯克林籃網隊克服了頭號得分主力C緯來體育台 ・ 1 天前
爵士中鋒Walker Kessler將接受手術 整季報銷
猶他爵士美國時間週三宣布，球隊中鋒Walker Kessler將接受球季報銷的手術，修復左肩撕裂的肩緯來體育台 ・ 1 天前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
香港天王郭富城來啦！抵台親民合照簽名樣樣來 一下機先嗑麻辣鍋
【緯來新聞網】香港天王郭富城「星展銀行-郭富城ICONIC 世界巡迴演唱會」本週末在高雄登場，最近剛緯來新聞網 ・ 2 小時前
高薪也救不了！7旬雙親拒住養老院 男返家驚見1幕崩潰：準備丟飯碗
少子化與高齡化問題在台、日兩國都日益嚴峻。隨著通膨壓力與經濟負擔加重，許多年輕世代面臨「上有高堂」的照護困境，生活被壓得喘不過氣。日本一名單身男子原本過著穩定無憂的日子，卻因年邁父母拒絕入住養老院，讓他陷入極大的生活與心理壓力，甚至一度差點丟了工作。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
下週有望颱風假？鳳凰颱風鬼轉撲台 最新路徑曝光了
即時中心／林耿郁報導今（7）天各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島，偶有零星短暫雨，午後中南部山區，也有零星降雨機率。民視 ・ 8 小時前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 21 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前