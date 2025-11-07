格林回歸首戰即轟29分！太陽新雙槍誕生 攜手布克擊沉快艇

（記者許皓庭／綜合報導）鳳凰城太陽本季備受矚目的「新雙槍組合」終於正式登場！23歲後衛傑倫．格林（Jalen Green）在因腿傷缺席開季前8戰後，於7日對上洛杉磯快艇的比賽中復出首秀，全場出賽不到23分鐘即繳出29分、3籃板、3助攻、2抄截的高效率表現，帶領太陽在主場拿下勝利，也為球隊止住低迷氣勢。

圖／格林（Jalen Green）在因腿傷缺席開季前8戰後，今（7）日帶領太陽在主場拿下勝利，也為球隊止住低迷氣勢。（翻攝 NBA X）

格林賽後興奮表示，「能重新回到賽場感覺太棒了！從我投進第一顆後撤步三分球的那一刻起，就知道自己今晚狀態很好。」他也坦言，這段復健期相當煎熬，「我為了讓傷勢康復付出很多努力，感謝教練團和球迷的支持。今天真的很開心能再次穿上太陽球衣上場比賽。」

太陽近幾季雖擁有明星後衛德文．布克（Devin Booker），但始終無法登上冠軍殿堂。休賽季球團決定調整陣容，將老將凱文．杜蘭特（Kevin Durant）交易離隊，引進在休士頓火箭表現亮眼的格林，組成全新「雙槍」戰線，期待能為球隊注入年輕火力與速度。

這場比賽中，格林手感火燙，全場投籃命中率高達五成，三分球11投6中，攻下全場最高29分，正負值更高達+30，成為球隊奪勝最大功臣。布克同樣火力全開，拿下24分、6籃板、7助攻、3抄截，展現明星後衛的全面性。

格林透露，復出前一晚興奮到難以入睡，「我根本睡不著，滿腦子都是重新上場的畫面。」他表示，自己正在快速適應太陽的新系統，「我們的進攻空間很開闊，讓外線射手有足夠的空間出手，也能推快節奏，這是我喜歡的打法。」

主帥在賽後受訪時也盛讚這位新加盟的後衛，「他的速度與得分嗅覺為球隊注入活力，未來他和布克的連線會成為聯盟最危險的組合之一。」

本場勝利過後，太陽戰績提升至4勝5敗，暫居西區第9位。反觀快艇方面，苦吞三連敗，戰績滑落至西區第11位，陣中球星在進攻端表現低迷，防守也未能限制太陽外線。

格林的強勢回歸不僅讓太陽止跌，也象徵球隊新時代的開端。隨著雙槍正式合體，外界關注焦點聚焦於他與布克能否在接下來的賽程中維持高效連線，帶領太陽重返西區強權之列。

