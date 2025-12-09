格林CBS受訪轟MAGA 川普以「雙關語」嘲弄姓氏

共和黨眾議員格林接受CBS訪問時嚴厲批評川普總統，川普則痛斥格林為「爛蘋果」。(路透)

共和黨眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)接受哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)訪問時，嚴厲批評川普總統，坦言自認不再是「讓美國再次偉大」(MAGA)的一員，僅認同「美國優先」政策；MAGA成員群起激憤，川普則痛斥格林為「爛蘋果」，也罵CBS新東家允許該訪談播出。

川普8日在「真實社群」發文寫道，「瑪喬麗‧『叛徒』‧布朗(Marjorie 'Traitor' Brown)變壞的唯一原因，就是她被美國總統拋棄(這肯定不是她第一次被拋棄！)」。川普利用格林的姓氏(Greene)語帶雙關，因綠色植物感受到壓力會變成棕色；川普也把格林的中間名Taylor改為Traitor(叛徒)。

川普接著寫道，「她現在的想法真的很糟，她讓我想起一顆爛蘋果(Rotten Apple)！」

格林7日接受CBS新聞節目「60分鐘」(60 Minutes)訪問時，批評川普及他在共和黨的地位，並與MAGA運動畫清界限，同時質疑川普的競選承諾。

當格林被問及是否仍認同MAGA運動時，格林表示她已與MAGA畫清界限，僅認同「美國優先」的理念，並指其他共和黨人在暗地裡嘲諷川普。

格林說：「我認為他們害怕越線，或在社群平台『真實社群』(Truth Social)上遭抹黑。」

格林指出，共和黨同僚私下對川普抱持不同看法，「我看著許多同事從嘲笑他，揶揄他的說話方式，不斷笑我支持他；直到川普去年贏得初選後，他們開始拍他馬屁，且首度戴上MAGA紅帽」。

格林11月宣布將於明年1月初辭去眾議員職務後，震驚政界；更早之前，川普撤回對格林的支持，闡明他受夠了她屢次批評政府重大議題，包括公布淫魔富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案、政府停擺、外交和醫療照護政策等。

許多MAGA人士在格林宣布辭官前抨擊她與川普決裂，他們現在仍繼續嚴厲地批評格林，政治評論員法拉什(Shawn Farash)指格林「自取其辱」。

川普支持者寫道，「格林是美國政壇的譚亞‧哈汀(Tonya Harding)」，哈汀是備受爭議的前美國女子花式溜冰運動員。

另一名MAGA支持者批評格林為「卑鄙的垃圾」；還有人寫道，「川普一眼就看穿她，所以才不支持她競選參議員。」

另據路透報導，川普話鋒一轉，抨擊CBS新東家派拉蒙(Paramount)允許「60分鐘」節目播出採訪格林的內容，痛斥派拉蒙「比起CBS前老闆也沒好到哪裡去，他們剛因為製作你們最愛總統(就是我)的假新聞而賠償我數百萬元，『60分鐘』簡直愈來愈糟了！」

