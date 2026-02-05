格蘭冠TheGlenGrant12年雪莉桶單一麥芽蘇格蘭威士忌 亞洲限定全新上市

格蘭冠The Glen Grant提供

擁有超過185年輝煌歷史的傳奇酒廠格蘭冠（The Glen Grant），隆重推出專為亞洲市場打造的全新力作 -「格蘭冠12年雪莉桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」（The Glen Grant 12-Year-Old Sherry Finish）。以酒廠經典的12年為起點，挑戰初次（First-fill）Oloroso雪莉桶二次熟成工藝 。此款亞洲限定新作將於2026年初在台灣、日本、南韓與中國同步登場，建議售價為NT$1,400。敬邀共賞這場由純淨靈魂與奔放桶韻交織出的深度對話。

在首席調酒師Greig Stables的精準操刀下，格蘭冠獨特的釀造工藝將珍貴的初次（First-fill）Oloroso雪莉桶的潛力發揮極致。所帶來的雪莉與橡木風味高度集中，使每一次選桶與熟成都掌握得相當精準；如何在強勢桶韻之中，為酒體核心風格勾勒出醇厚而不失平衡的雪莉桶筆觸，正是釀酒者與時間協作的藝術。

Greig Stables表示：「在研發這款全新的12年威士忌時，我們致力於守護酒廠獨一無二的靈魂 DNA，同時透過極其講究的橡木桶熟成管理來昇華其風味。我們先將來自不同橡木桶的酒液進行調和，再進入初次Oloroso雪莉桶進行二次熟成，賦予酒液令人驚嘆的深度與複雜層次。這是一項仰賴精準選桶眼光與全程細心監測的工藝，才能確保格蘭冠標誌性的優雅風格始終耀眼出眾。」

他並進一步分享：「這樣的風格，也讓我們得以一窺較高年份威士忌中所展現的濃郁而深邃的雪莉輪廓。這個創作過程對我而言充滿成就感。在近期親自走訪亞洲後，我非常期待將這款新作分享給亞洲熱情的威士忌愛好者們，也深信他們能領略我們所成就的那份深度與風味多樣性。」

酒液透出瑰麗而濃郁的琥珀光澤，預告了雪莉桶賦予的深厚底蘊。成熟的果園果香與肉桂、肉豆蔻的細緻辛香交織融合，尾韻緩緩綻放出焦糖紅蘋果的甜美，伴隨絲滑的奶油辛香香草氣息。這款針對格蘭冠經典12年作品的感性變奏，在完整守護酒廠標誌性風格的基礎上，透過珍稀初次 Oloroso雪莉桶的二次熟成，於完美平衡之中勾勒出令人心馳神往的風味深度，一款兼具珍稀、層次與格蘭冠風格本質的雪莉詮釋。

禁止酒駕，酒後不開車 安全有保障，飲酒過量，害人害己。未滿十八歲，禁止飲酒