格蘭特桑頓邀請賽》諾瓦克聯手考芙琳 創紀錄奪冠

PGA好手諾瓦克與兩度在LPGA摘冠的考芙琳兩人聯手參加格蘭特桑頓團體邀請賽，諾瓦克15日在後9洞連續抓到3隻小鳥，考芙琳在改良的四人兩球賽制中打出低於標準9桿的63桿，最終以低於標準28桿的188桿改寫賽會紀錄，且以3桿優勢輕鬆奪冠，同時這是諾瓦克今年獲得的第二個團體冠軍。

諾瓦克與考芙琳在蒂伯龍高爾夫俱樂部每人獲得50萬美元獎金，這是考芙琳職業生涯中單場比賽贏得的最大一筆獎金。諾瓦克妻子抱著他們剛出生不久的嬰兒在果嶺上慶祝。諾瓦克表示，「我們第一次帶著孩子來到比賽現場，看來成效不錯，所以接下來我會再嘗試幾次。」

比賽進入後9洞時原本還十分膠著，3支隊伍在前13洞戰成平手，但諾瓦克和考芙琳在14至17洞抓了3鳥，來到最後1個洞前就已領先2桿，考芙琳在第18洞成功抓鳥，為當天比賽畫上完美句點。

他們在改良的四人兩球賽制中聯手打出63桿，以低於標準桿28桿的總成績創造該賽事新紀錄。諾瓦克表示，直到第13洞果嶺看到記分牌時，他才意識到有機會贏得比賽。

「我們比其他隊伍擁有更多抓鳥的機會。」諾瓦克在第13洞推進7英尺小鳥推，隨後在第14洞和第15洞又分別推進10英尺博蒂，並在第17洞鎖定勝局。

奈莉柯達／麥卡錫以低於標準25桿成績並列第二。「我們現在都有些沮喪，因為我們都很好勝，都想贏球。」麥卡錫說，「她的球技太棒了，過去三天和她一起打球，我學到了很多，我們玩得很開心。」