格蘭芽、甜椒農藥超標！北市衛生局令下架最重罰2億元

臺北市衛生局公布114年11月生鮮蔬果抽驗結果，共抽驗50件蔬果產品，其中5件不符規定，不合格率達10%。違規產品包括格蘭芽2件、青蔥、甜椒、菠菜各1件，均檢出殘留農藥超過容許量標準。

臺北市衛生局共抽驗50件蔬果產品，其中5件不符規定，不合格率達10%。違規產品包括格蘭芽2件（圖／臺北市衛生局）

此次抽驗不符規定的產品中，於臺北市信義區「同學の店」抽驗的格蘭芽（粗）檢出殺菌劑Mepronil滅普寧0.07ppm，超過標準0.01ppm；格蘭芽（細）則檢出殺蟲劑Cyhalothrin賽洛寧1.3ppm，超過標準1.0ppm，兩者來源均為雲林縣。三軍總醫院營養部的青蔥來自彰化縣二林鎮，檢出殺蟲劑Methoxyfenozide滅芬諾0.35ppm及殺菌劑Thifluzamide賽氟滅0.06ppm。

廣告 廣告

臺北市第二果菜批發市場19-09攤的彩色甜椒來自南投縣，檢出殺蟲劑Dinotefuran達特南0.7ppm及殺菌劑Propamocarb hydrochloride普拔克2.1ppm，均超過標準。無市招攤販販售的菠菜來自雲林縣，檢出殺蟲劑芬普尼代謝物0.002ppm，超過標準0.001ppm。

臺北市第二果菜批發市場19-09攤的彩色甜椒來自南投縣。（圖／臺北市衛生局）

針對不符規定產品，臺北市衛生局已命抽驗地點下架不得販售，並追查產品來源。屬外縣市者已移請所轄衛生局處辦，屬臺北市者則依違反食品安全衛生管理法規定處辦。衛生局已通知臺北農產運銷股份有限公司針對違規農友停止供應該品名代號10天，第1次違規錄案加強抽驗，第2次停止供應1個月，第3次廢止供應資格。

臺北市衛生局表示，殘留農藥含量不符標準者，係違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。若無法交代來源，則依同法第47條可處分販售業者新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

無市招攤販販售的菠菜來自雲林縣，檢出殺蟲劑芬普尼代謝物0.002ppm。（圖／臺北市衛生局）

臺北市衛生局強調，市面抽驗屬於終端管理，惟有落實源頭田間監測及產地加強輔導農民正確施用農藥，才能有效減少蔬果殘留農藥問題。販售業者應要求賣方提供完整產品交易憑證並保留，將產品外箱來源資訊拍照存證，以利追查不合格產品來源，達到源頭管理。

民眾如有食品安全衛生問題或消費疑義，可電洽臺北市民當家熱線1999，外縣市民眾請撥02-27208889轉7089。相關稽查結果可至臺北市政府衛生局網站查詢。

三軍總醫院營養部的青蔥來自彰化縣二林鎮，檢出殺蟲劑滅芬諾0.35ppm及賽氟滅0.06ppm。（圖／臺北市衛生局）

延伸閱讀

先發制人！土耳其節日前夕大規模逮捕115名疑似ISIS成員

賴清德稱憲法規定12/31要審完總預算 粉專：自創憲法

彈劾賴清德時程表出爐！ 預計在上任兩週年前夕記名投票