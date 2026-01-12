格陵蘭不賣 居民反彈川普介入

（中央社記者巫祈麟赫爾辛基12日專電）美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）本週將與丹麥及格陵蘭政府代表會談，討論格陵蘭未來走向。這座北極島嶼近來成為地緣政治焦點，當地民眾對美國總統川普表態欲「接管」格陵蘭深感不安。據英國廣播公司（BBC）報導，有高達85%的格陵蘭人表示反對。

格陵蘭面積約為台灣的60倍，但僅有5萬7000名居民，多數為因紐特人（Inuit）原住民。若以台灣對照，人口規模僅相當於一個中型鄉鎮。這座丹麥自治領地突然站上國際政治前線，島上居民普遍感受壓力。

廣告 廣告

天空新聞網（Sky News）日前在首都努克（Nuuk）街訪多名民眾。一名年輕女性直言：「這件事拖得太久了，他必須面對現實。美國在格陵蘭周邊已設有軍事基地，不需要更多。」當記者轉述川普宣稱要讓格陵蘭「更偉大」，她回應：「我們已經很好了，給我們麥當勞不會讓我們更好。」

受訪青少年語氣更加激烈：「如果你在看，我們不喜歡你。不要來格陵蘭，不要買格陵蘭，不要打格陵蘭，這裡不賣。」一名婦人也強調：「格陵蘭不賣，我認為這種想法相當瘋狂，多數人不同意。這是我們的人民、我們的土地。」另名婦女被問及川普承諾讓格陵蘭「賺大錢」時則回應：「我們已經很富有了。」

20多歲的陶藝家切姆尼茨（Pilu Chemnitz）接受BBC訪問時表示：「我想我們都對美國總統感到非常厭煩。我們一直過著安靜平和的生活。當然，丹麥的殖民統治對許多人造成創傷，但我們只希望被留下來，自己過日子。」

據愛爾蘭廣播電視（RTE）實地街訪報導，一名婦女表示，她因川普相關言論而睡眠受影響，「我很害怕，我睡不好，他們不尊重我們，也不尊重我的國家。」另一受訪民眾透露前一晚夢見川普「開著船來」，形容那是一場「可怕的惡夢」。

中年世代則表達困惑與憂慮。一名男子認為，川普看中島上礦產，意在償還美國國債；另名男子指出：「背後原因我們真的不清楚。這裡一直很和平寧靜，但他卻指責丹麥沒有保護格陵蘭免受威脅。美國與格陵蘭合作多年，這並非突然發生，但現在變得相當具侵略性，令人厭煩。」

BBC指出，有相當多數格陵蘭人希望脫離丹麥、邁向獨立，但不少人坦言，當地福利制度仍仰賴丹麥補助。格陵蘭天然資源豐富，但多數尚未開發，部分因紐特社區仍面臨貧窮問題，當地民眾希望在內政與外交事務上擁有更大發言權。

格陵蘭國會外交委員會共同主席林格－拉斯穆森（Pipaluk Lynge-Rasmussen）受訪時表示：「身為一個民族，我們發聲表達自己想要什麼非常重要。」她所屬的因紐特團結黨（Inuit Ataqatigiit）支持獨立，為現任執政聯盟成員。

林格－拉斯穆森指出，格陵蘭人不應自視為受害者，而應善用國際聚光燈，凸顯本身重要性並推動優先事項。談到本週與盧比歐的會談，她表示，希望會議能在理解與妥協中落幕，「或許可以與美國在貿易、採礦等領域合作，甚至討論在格陵蘭設立更多美軍基地。」

BBC報導，格陵蘭地處北極，距離美國比距丹麥更近。根據1951年美國與丹麥雙邊協議，美軍可在島上部署任意數量兵力。分析認為，川普對格陵蘭的高度關注，可能結合國家安全考量、對天然資源的興趣，以及他強調美國在北半球主導地位的政治訴求。（編輯：韋樞）1150112