格陵蘭主權之爭恐掀美歐關稅戰 歐盟22日召開緊急峰會

歐盟(EU)發言人今天(18日)表示，歐盟領袖將於22日晚間召開緊急峰會，商討美國總統川普(Donald Trump)因歐洲盟友反對美國強取格陵蘭，所祭出的反制關稅措施。

這個由27國組成的集團正在評估，若川普付諸行動、懲罰部分華府最親近盟友，是否應該對美國採取潛在的反制措施。

川普在今天刊出的談話中表示，在未能獲得諾貝爾獎肯定後，他已不必再「只思考和平」，並稱只要華府未掌控格陵蘭，世界就不會安全。

川普揚言將「不惜任何方式」接管格陵蘭，已讓跨大西洋聯盟面臨考驗；歐洲各國也因此團結一致，反對華府對接管這塊丹麥自治領土的企圖。

德國與法國領袖週末痛批川普，以新一輪關稅施壓反對美國掌控這處北極島嶼的國家，形同「勒索」，並於今天表示，歐洲正準備貿易反制措施。

歐盟指出，將在緊急峰會評估回應方式，並強調其優先目標是「對話而非升高衝突」，但已準備在必要時採取行動。

格陵蘭則表示，川普的關稅威脅並不會改變它堅持其主權的立場。

格陵蘭總理尼爾森(Jens-Frederik Nielsen)在臉書(Facebook)發文表示：「我們不會屈服於壓力。」並補充說，這個自治領土「是一個有權自行做出決定的民主社會」。