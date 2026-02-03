格陵蘭主權之爭 民調：6成丹麥人視美國為敵人

美國與丹麥近期因格陵蘭問題而陷入緊張，丹麥廣播公司(DR)今天(3日)公布一項民意調查顯示，有高達6成的丹麥人將美國視為「敵人」，只有不到2成民眾仍當美國是盟友。

這項調查由丹麥分析諮詢公司Epinion於1月21日至28日進行，對象是1053名18歲以上的丹麥公民。

結果顯示，當受訪者被問到以目前的局勢，會稱呼美國為「盟友還是對手」時，只有17%的人選擇「盟友」。

另有20%的受訪者表示不知道，3%的人拒絕回答。

丹麥一直以來都是美國的堅定支持者，官方也持續稱呼華盛頓為「最親密的盟友」，但隨著美國總統川普(Donald Trump)多次表態欲取得丹麥海外領地格陵蘭，美丹緊張局勢急遽升溫，也讓跨大西洋夥伴關係陷入危機。