格陵蘭主權風暴！7國聯手派兵防美 「這國」出「整整13人」引關注.....

丹麥目前已向「格陵蘭」部署 F-16 戰機。 圖：擷取自 Rainbow7852

[Newtalk新聞] 在美國總統川普公開表示「需要」並可能接管格陵蘭島之際，丹麥自 14 日起聯合多個歐洲盟友，於格陵蘭島及其周邊展開軍事部署與演訓行動。此次行動由丹麥主導，瑞典、挪威、德國、法國、加拿大及荷蘭均已確認派遣小規模部隊或人員參與，旨在透過展示北約盟友間的防務合作能力，回應美方對格陵蘭島的主權聲索，並強化北極地區的安全威懾。目前相關部署多屬象徵性與短期性質，並強調為政府間合作，尚未經北約正式批准。

隨著川普近日於社交媒體重申美國為國家安全「需要格陵蘭島」，並指該島對其規劃中的導彈防禦系統至關重要，跨大西洋關係緊張局勢驟然升高。丹麥王國作為格陵蘭的宗主國，旋即動員並協調歐洲盟友，以實際軍事存在表明維護區域現狀的立場。丹麥國防部宣布，自 1 月 14 日起立即向格陵蘭增派戰機、海軍裝備及地面部隊，相關行動包括接收盟國部隊、開展戰鬥機作戰及執行海上安保任務。

川普近日於社交媒體重申美國為國家安全「需要格陵蘭島」。 圖 : 翻攝自騰訊新聞

此聯合行動獲得多個北約歐洲成員國響應。瑞典首相克裡斯特松證實，瑞典軍官已作為多國小組成員抵達格陵蘭，協助籌備丹麥「北極耐力」演習後續階段。德國國防部表示，將自 1 月 15 日起派遣 13 名士兵組成的偵察隊參與為期 3 日的演習，目的在探索未來為丹麥提供安全支援的框架條件。挪威亦宣布派遣兩名軍事人員，法國總統馬克宏確認首批單位已出發，加拿大與荷蘭則分別確認參與部署，惟具體規模未詳。

據歐洲外交官透露，此次行動目標在於向外界展示，丹麥及其盟友有能力擴大在北極的軍事存在，彰顯於北極獨特環境下的作戰能力，從而強化聯盟在該區域的影響力，為歐洲與跨大西洋安全提供保障。分析指出，此舉意在向川普傳遞歐洲重視北極安全的明確信號，並試圖透過承擔更多防務責任，說服美方放棄對格陵蘭的吞併意圖，讓川普得以對內宣稱歐洲增加了防務分擔。

挪威軍隊。 圖：翻攝自騰訊網

然而，相關部署目前仍被定性為政府間合作項目，未獲北約正式批准，且規模有限、時間短暫，政治象徵意義大於實質軍事對抗。美國副總統萬斯與國務卿魯比奧已於華盛頓會見丹麥及格陵蘭外交官員，但丹麥外交大臣拉斯穆森會後坦言，會談並未改變美方立場，川普仍抱有獲取格陵蘭的願望。

格陵蘭自治政府總理弗雷德里克・尼爾森此前已明確表態，若需在美國與丹麥之間選擇，格陵蘭選擇丹麥，並強調其未來決定權完全在於格陵蘭民眾。川普則對此回應稱不認同，並指這將為格陵蘭領導人帶來「大麻煩」。儘管丹麥首相弗雷澤裡克森曾警告美方若接管格陵蘭將導致北約終結，川普仍堅稱掌控該島不會摧毀北約，反而能提升北約的威懾力與作戰效能。

北約部隊。 圖 : 翻攝自立陶宛國防部

