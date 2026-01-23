格陵蘭之爭折衷方案曝 西方擬讓美國「設主權基地」

美國總統川普與北約秘書長呂特會談後，宣稱已就格陵蘭的未來建立協議架構。據《紐約時報》披露，西方官員正研擬折衷方案，核心構想是透過更新1951年美丹防衛協定，讓美方在格陵蘭實質擁有部分領土。

川普急欲旗插格陵蘭。（圖／翻攝Truth Social「realDonaldTrump」）

8位不具名的資深安全與外交官員指出，美方擔憂格陵蘭若獨立，美軍基地使用權將面臨不確定性。北約因此討論仿效英國在賽普勒斯的作法，將基地土地定位為美國領土而非租借地，賦予美方更大控制權。川普認為此舉對建構「金穹」飛彈防禦系統不可或缺。

協商內容還包括啟動名為「北極哨兵」的北約新任務，呼應北約在波羅的海與東歐的既有部署，強化對俄羅斯的防禦。同時，協議將嚴格管制非北約國家開採格陵蘭稀土礦產的權利，特別針對大陸與俄羅斯，確保戰略資源不落入對方手中。

然而，這項提案距離川普「收購全島」的目標仍有落差，且面臨重大阻力。丹麥政府反覆強調格陵蘭「非賣品」，拒絕割讓任何土地。格陵蘭總理尼爾森22日更直言，雖願意廣泛討論合作，但「主權是紅線」，不容談判。

各方目前仍在角力，試圖在美國的戰略需求與歐洲的主權堅持間找到平衡點。這場涉及北極安全、稀土資源與大國競爭的複雜博弈，最終走向仍充滿變數。

