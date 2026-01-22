格陵蘭之爭緩解 美股連續兩天反彈
美國總統川普撤回就格陵蘭主權議題對歐洲的關稅威脅後，美股連續第二日走揚。道瓊指數上漲逾360點。
在川普週三宣布緩解和歐洲之間的格陵蘭議題貿易對戰後，投資人對美股信心回漲，紐約股巿連續第二日反彈。
道瓊工業指數上漲360.78點或0.63%，收報49384.01點。標普500指數揚升37.73點或0.55%，收在6913.35點。那斯達克指數上揚211.20點或0.91%，收23436.02點。
大型科技股集體上漲，美國科技7巨頭指數上漲1.47%。個股方面，特斯拉漲逾4%，微軟漲1%，亞馬遜漲逾1%，輝達漲0.77%，Google漲0.65%，蘋果漲0.28%。
英特爾公布第四季財報，營收營收136.7億美元，減少4.1%。英特爾盤後大跌近10%。
更多太報報導
川普談格陵蘭協議：美不需支付費用、協商「全面進入權」
呂特：北約與美國格陵蘭會談 意在防中俄
快訊／傳TikTok美國業務已正式簽約 剝離北京字節跳動
其他人也在看
《大嘻哈時代2》小卡比賽後回來了！耗費2年從「心」出發破低潮
歌手許辰宇lil Karbi aka小卡比推出全新EP《起跳線》，自參與三立《大嘻哈時代2》比賽後，許辰宇lil Karbi歷經創作方向與自我定位的拉扯，在不斷質疑與嘗試中，逐步拼湊出屬於自己的聲音樣貌，最終化為這張誠實且充滿突破性的作品。這張作品不只是音樂上的全新章節，更是一段從迷惘走向自我確認的真實紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 發表留言
邁向醫療新里程碑 臺大雲林分院建置複合式手術室
臺大醫院雲林分院持續推動智慧醫療轉型，邁向醫療升級新里程碑。院方二十一日宣布，正式於斗六院區建置高階「複合式手術室（HybridOperatingRoom）」，整合先進影像設備與微創手術空間，打造一站式、高精準、高安全的手術環境，讓雲林鄉親在地即可享有與醫學中心同步的醫療服務品質。臺大醫院雲林分院院長馬惠明表示，分院陸續引進「達文西機械手臂手術系統」、「高階心導管X光機暨影像系統」，複合式手術室的建置不只是硬體設備的升級，更是落實「以人為本」醫療理念的重要一步。新一代多軸式血管攝影系統結合手術空間設計，可支援多專科整合治療，未來在心臟、血管、神經、胸腔及腹腔腫瘤等高難度手術中，外科醫師能依病人需求，彈性選擇最合適且最安全的治療策略。馬惠明指出，原本複合式手術室的規劃於虎尾 ...台灣新生報 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
經典賽》台灣隊教頭好暖！ 招待竹縣少棒隊觀賞《冠軍之路》
帶領台灣隊在世界 12 強棒球賽締造歷史、勇奪世界冠軍的總教練曾豪駒，雖已投入經典賽備戰，目前於國訓中心展開集訓，仍惦記著新竹縣基層少棒孩子們的心願。日前曾總與新竹縣少棒隊小球員進行交流座談時，孩子們許願希望能走進電影院，觀賞最期待的12強棒球奪冠紀錄片《冠軍之路》。自由時報 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
阿蘇直升機墜毀 運營商事故黑歷史被起底
[NOWnews今日新聞]日本熊本阿蘇火山20日發生觀光直升機墜毀重大事故，機上載有2名台灣遊客，以及1名日本飛行員，3人目前仍然失聯。目前搜索工作持續進行中，阿蘇市長松嶋和子22日表示，在完成搜救行...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 發表留言
川普談格陵蘭協議：美不需支付費用、協商全面進入權
（中央社記者侯姿瑩華盛頓22日專電）美國總統川普矢言取得丹麥自治領地格陵蘭的控制權並宣布，已和北約建立有關格陵蘭的未來協議架構。他今天接受美媒訪問表示，在這項協議下，美國不需支付任何費用，且將能取得「全面進入權」；目前細節仍在談判中。中央社 ・ 6 小時前 ・ 1則留言
閃兵案外案辯論終結4月宣判 法官問職業...王大陸傻回「當兵」
王大陸閃兵衍生的違法查個資案件今（21日）再度開庭審理，王大陸及女友闕沐軒仍堅持無罪答辯，車商小開游翔閔、四海幫堂主「小阿俊」陳子俊則坦承犯行，希望爭取緩刑，全案將於4月22日上午宣判，不過今日庭上發生一個小插曲，法官依程序詢問被告學歷、職業等，要作為未來量刑參考時，王大陸在回答職業時，竟稱「當兵」，令在場媒體傻眼。鏡報 ・ 1 天前 ・ 14則留言
馬克宏爆紅墨鏡來自義資法國品牌 自費購買拒贈送
（中央社記者黃雅詩羅馬22日專電）法國總統馬克宏在瑞士達沃斯演說時戴著帥氣藍墨鏡，意外成為全場焦點並在社群爆紅。這款墨鏡如今湧入大量詢問訂單，讓擁有此法國品牌的義大利企業家福爾契笑開懷，他透露墨鏡是馬克宏自費購買，未接受廠商贈送。中央社 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
川普「和平理事會」正式成立 達沃斯簽署創始憲章
（中央社達沃斯22日綜合外電報導）美國總統川普今天在瑞士達沃斯（Davos）舉行簽署儀式，正式成立他推動的「和平理事會」。該理事會入會費高達10億美元，邀請名單也引發議論。中央社 ・ 10 小時前 ・ 1則留言
香港駐天津代表炫耀住飯店獲升級禮遇 然後就GG了
香港政府駐中國天津聯絡處主任鄭震生（Cheng Chun-sang）在個人社群平台炫耀入住飯店獲免費升等，以及搭船到澳門時接受不當款待，涉嫌違反公務員廉政規定。港府政制及內地事務局證實，已依「未經許可接受利益」為由，即時終止與鄭震生的合約，並將個案轉介執法部門，進行查證與後續跟進。自由時報 ・ 6 小時前 ・ 1則留言
川普轉變對格陵蘭態度 歐盟領袖鬆一口氣
（中央社布魯塞爾22日綜合外電報導）歐盟領袖今天在布魯塞爾召開緊急峰會，對美國總統川普突然轉變對格陵蘭（Greenland）的態度鬆了一口氣，同時坦言，即使歐美關係依然重要，但已受衝擊。中央社 ・ 51 分鐘前 ・ 發表留言
美國允許中國進口委內瑞拉石油 但不得壓低價格
（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國官員今天說，川普政府允許中國購買委內瑞拉石油，但不得以委內瑞拉前總統馬杜洛被推翻前的「不公平、低廉」價格交易。中央社 ・ 3 小時前 ・ 2則留言
誤信網傳減肥影片 19歲女大生「吃硼砂」當天中毒喪命
日前印度一名19歲女大學生看了一部影片，稱硼砂（borax）可以幫助減肥，遂於16日前往藥草店購買材料，未料17日依照指示服用，隨即出現嘔吐、腹瀉，經送醫治療，病況持續惡化，最終劇烈腹痛，併發血便，仍不治身亡。鏡報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
川普耳畔的低語者！呂特率北約避格陵蘭危機
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）週三聲稱，不按原定計畫於2月1日開始對部分歐洲國家開徵新關稅，並宣布已與北約（NATO）就格陵蘭問題達成了協議框架；週四他在瑞士達沃斯接...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 1則留言
奧斯卡入圍揭曉！罪人16項提名破紀錄 李奧納多與甜茶爭影帝
第98屆奧斯卡金像獎入圍名單揭曉，罪人囊括16項提名，打破歷史紀錄。最佳男主角競爭激烈，被視為死亡之組，李奧納多狄卡皮歐將與「甜茶」提摩西夏勒梅再戰影帝。（請聽AI報導） 奧斯卡之前最多入圍，是中廣新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
紐時：格陵蘭新協議建議 美國擁有軍事基地領土
（中央社記者廖漢原紐約22日專電）「紐約時報」今天引述多名西方國安及外交官員的說法報導，美國總統川普與歐洲領袖討論中的新格陵蘭協議架構，內容包括美國擁有部分土地做軍事基地用途，猶如英國的賽普勒斯基地被視為英國領土。中央社 ・ 1 小時前 ・ 5則留言
《陽光女子合唱團》票房衝破億！日本連線為翁倩玉慶生
《陽光女子合唱團》票房衝破億！日本連線為翁倩玉慶生EBC東森娛樂 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
日職》季後賽變更狠！條件達標就送2勝 「下剋上」難度大升級
據多家日媒報導，日本野球機構(NPB）已就季後賽高潮系列賽(CS）的賽制進入最終調整階段，方向是將聯盟冠軍球隊的優勢從原本的「1勝」擴大。TSNA ・ 8 小時前 ・ 發表留言
台灣夫妻仍失蹤！日媒揭「阿蘇火山禁飛無人機」：有人直升機卻能飛
日本熊本縣阿蘇火山20日發生直升機失聯事件，一架觀光直升機從當地動物園起飛後，不明原因失聯，機上有載著兩名台灣籍遊客。當地相關單位仍在全力搜索中，阿蘇市長松嶋和子昨（22）日宣布，從現在開始封閉火山口參觀區，直到找到失蹤者後才會重新開放。日本媒體也針對這起事故進行分析，提到在活火山口發生空難極為罕見，更探討阿蘇中岳火山口周圍1公里範圍「禁止無人機飛行」，然而載人的觀光直升機卻不受此限制。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
北車今模擬無差別攻擊！蔣萬安預告下階段演練規模擴大、強度提高
去年底台北市中山捷運站、台北車站發生隨機攻擊案件，為確保台北車站特定區域面對突發危安事件的緊急應變能力，台北市政府今（22日）在北車辦理「高強度無差別攻擊危安實兵演練」。台北市長蔣萬安受訪時透露，未來的第三階段演練將會是跨縣市在複雜場域執行，演練規模、強度都會有所提升。鏡報 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
手腳冰冷好難受？ 中醫教「揉耳朵」2分鐘暖全身
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 強烈冷氣團一波波，許多人一遇到氣溫驟降，便苦於手腳冰冷，若想在短時間內改善手腳冰冷症狀，中醫師建議，可多做最快2分鐘就能完成的「耳朵暖身術」，因為耳朵穴位密集，連結全身經絡，透過按摩可刺激神經反射，促進血液循環，迅速提升體溫。 開業中醫師章晉瑋表示，手腳冰冷這類困擾在中醫角度多與「陽氣不足」有關，氣血無法順暢流通至四...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言