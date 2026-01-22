格陵蘭之爭緩解 美股連續兩天反彈

臺大醫院雲林分院持續推動智慧醫療轉型，邁向醫療升級新里程碑。院方二十一日宣布，正式於斗六院區建置高階「複合式手術室（HybridOperatingRoom）」，整合先進影像設備與微創手術空間，打造一站式、高精準、高安全的手術環境，讓雲林鄉親在地即可享有與醫學中心同步的醫療服務品質。臺大醫院雲林分院院長馬惠明表示，分院陸續引進「達文西機械手臂手術系統」、「高階心導管X光機暨影像系統」，複合式手術室的建置不只是硬體設備的升級，更是落實「以人為本」醫療理念的重要一步。新一代多軸式血管攝影系統結合手術空間設計，可支援多專科整合治療，未來在心臟、血管、神經、胸腔及腹腔腫瘤等高難度手術中，外科醫師能依病人需求，彈性選擇最合適且最安全的治療策略。馬惠明指出，原本複合式手術室的規劃於虎尾 ...

台灣新生報 ・ 10 小時前 ・ 發表留言