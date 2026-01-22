格陵蘭之爭 川普放軟：不會軍事干預

美國總統川普在瑞士達沃斯，世界經濟論壇上，宣稱已經就格陵蘭島問題，建立框架協議，但北大西洋公約組織祕書長呂特表示，在他與川普會談，沒有討論到丹麥對格陵蘭的關鍵主權問題。而就在這場會談後，川普在演說中，首度明確表示，不會軍事行動干預格陵蘭，甚至大逆轉取消對歐洲8國關稅。不過由於美國與歐洲在格陵蘭問題、加薩和平理事會都存在分歧，原定公布的8千億美元援烏計畫，因此遭到擱置。

美國總統川普在世界經濟論壇，連講3次，表態不會動武取得格陵蘭。美國總統川普：「我不必動武 不想動武 不會動武。」

原本格陵蘭政府面對川普威脅軍事行動，要民眾備足5天要用的食物和物資。格陵蘭船長伊薩克布蘭特：「我覺得如釋重負 但話說回來，你永遠無法預料川普會做什麼。」

川普在格陵蘭問題上態度放軟，是先前已經與北約祕書長呂特會談，雙方建立格陵蘭未來協議框架，雖然還沒有公布細節，但因為將有利美國與所有北約成員國，因此宣布原定2月1號對歐洲8國加徵關稅，大逆轉撤銷。不過氣勢沒了，川普演說至少4次混淆格陵蘭與冰島。美國總統川普：「當我告訴他們(歐洲領袖)冰島的事，他們還很喜歡我，上次他們還叫我爸爸 對吧，現在我想要的只是一塊冰，他們在冰島問題上，並未與我們站在一起，這點我可以告訴你，我是說我們股市昨第一次下跌，就是因為冰島，所以冰島已讓我們損失不少錢。」

金融時報報導，在瑞士達沃斯，格陵蘭威脅暫緩，超過23兆台幣的援烏計畫卻被擱置。

