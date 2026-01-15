格陵蘭享健全福利靠巨額補貼 WSJ：美國若搶到手恐栽進錢坑

格陵蘭首府努克。攝於2026年1月14日。路透社



全球最大島嶼格陵蘭近日成為全球新聞焦點，因為美國總統川普已多次表示，要將這個目前屬於丹麥的半自治島嶼收為美國所有。事實上，格陵蘭的經濟發展緩慢，每年仰賴丹麥政府10億美元補貼，川普若真的如願取得格陵蘭，可能一頭栽進錢坑，而非金礦。

《華爾街日報》報導，格陵蘭被川普視為畢生難逢的地產交易，它的地理位置具戰略價值，地底蘊藏未開發的礦產資源。

不過，現在的格陵蘭經濟其實主要依賴平凡無奇的漁業，以及近年建設新機場引來的一波投資潮。不過，這兩項收入都有下滑之勢，因此格陵蘭2025年的經濟陷入停滯。

近年民調顯示，格陵蘭民眾更擔心的是經濟狀況，而非格陵蘭是否由美國或其他國家接管。格陵蘭官員私下承認，至少在短期內，這座島嶼的治理者要面對的可能是一個錢坑，而不是金礦。

格陵蘭全島有8成領土長年冰封，全島人口僅5.7萬，稀疏分布於全球最嚴寒的沿海地帶，經濟高度仰賴漁業。該島面積約216.6萬平方公里，相當於60個台灣的大小，但已鋪設的道路不到160公里長，偏遠村莊的居民要前往其他地方，須搭乘直升機與小型螺旋槳飛機。

●漁業轉型礦業需投入巨資

當地生活水準差異極大：首都努克（Nuuk）的居民們可以打高爾夫、上精緻餐廳吃泰國菜；偏遠聚落的平均薪資則低了50%，居民必須融冰才有水洗澡。報導指出，格陵蘭出口額高達98%是海鮮，要轉型為礦業經濟，可能需時多年，還要投入數十億美元。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）研究員斯文森（Otto Svendsen）直言，格陵蘭並非多元化經濟，「要達到自給自足需要時間」。

然而，格陵蘭島民已習慣享受全球最完善的國家福利制度之一，包括免費醫療、健全的公立教育。這一切大多來自丹麥的巨額補貼，而格陵蘭也深深依賴著丹麥。

格陵蘭屬丹麥轄下的半自治區域，2.9萬勞動人口中，約4成受雇於政府。丹麥提供的補助占格陵蘭政府收入約一半、占全島GDP約20%，也負擔當地警察、法院、金融監管及偏遠聚落的基本免費醫療支出，亦處理外交與國防事務。

●丹麥每年補貼10億美元 美國若接管前景不明

格陵蘭經濟委員會主席安德森（Torben Andersen）表示，丹麥補助每年略高於10億美元。如果補助一夕之間消失，「後果將極為嚴重」。

《華爾街日報》指出，如果美國全額取代丹麥補助，格陵蘭居民獲得的人均聯邦補助金額將成為全美最高，多於阿拉斯加或華盛頓特區居民。

川普政府曾提出收購格陵蘭，但格陵蘭政府表示島嶼不出售。路透社曾報導，美方曾考慮向每位格陵蘭居民支付1萬至10萬美元，以爭取民心。

美國也在考慮另一項提案：讓格陵蘭脫離丹麥獨立，美國以支付部分運作經費作為交換，取得對格陵蘭的優先權益。

事實上，格陵蘭居民對於是否由美國接管的看法，也存在城鄉差距。近期在首都努克的港口，漁民就私下抱怨捕魚配額限制過於嚴格。有些民眾在猜想川普是否可能增加當地的商機。

在努克經營大型拖網捕蝦船的佛雷德里克森（Jens Frederiksen）表示，首都與沿岸聚落的意見明顯分歧：「沿岸地區生活水準低很多，因此當地可能更正面看待美國，因為美國能帶來正面改變。」

他指出，美國或許能讓格陵蘭變得像阿拉斯加，後者居民可從石油收入基金領取股息。他表示願意聽川普的提議。

不過，這樣的意見仍屬少數。民調一再顯示，多數格陵蘭人不希望成為美國的一部分，也不願為了美國接管後的不可知未來，放棄丹麥的社會福利。

