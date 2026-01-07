格陵蘭人：不想丹麥vs.美國「二選一」

▲川普政府對格陵蘭的企圖，引發丹麥和格陵蘭人不滿，圖為抗議民眾聚集於哥本哈根的美國大使館前。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 川普（Donald Trump）在對委內瑞拉採取軍事行動、活抓馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦至紐約受審後，美國近日又開始重提格陵蘭島的話題，儘管美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，川普的目標是「買下」而非軍事入侵，但格陵蘭因其獨特的戰略地理位置和豐富的天然資源，已成為白宮的國安優先事項。對此，有外媒採訪格陵蘭本地人民，受訪者都強調可以交流，但不願意「被交易」。

根據《BBC》報導，32歲的格陵蘭人切姆尼茨（Mia Chemnitz）明確表示，格陵蘭人不想當美國公民，在當地人民眼中，格陵蘭自己就是一個運作良好的民主國家，政府擁有強大的民意支持，而美國在格陵蘭島也擁有軍事基地，正如該島之前聲明的：「我們不出售，但我們歡迎合作。」

報導提到，當地民調顯示，格陵蘭人普遍贊成脫離丹麥、真正實現獨立，但反對被美國佔領，這塊大島已基本實行自治，但外交和國防事務仍由哥本哈根控制。居住在偏遠北部小鎮的42歲因紐特獵人皮里（Aleqatsiaq Peary）形容，這相當於「被從一個主人轉給另一個主人」，但他們沒有時間理會川普，像他這樣的獵人，正面臨海冰融化、難以謀生的困境。

格陵蘭當地媒體《Sermitsiaq》的編輯瑪莎娜（Masaana）則認為，美國的言論是在鼓吹一種「非此即彼」的錯誤選擇：「我們必須避免讓事情發展到，格陵蘭必須在美國、丹麥之間抉擇，因為這不是格陵蘭人民想要的。」

格陵蘭商業協會的凱爾森（Christian Keldsen）也坦言，格陵蘭人對於與美國的關係惡化感到惱火，但格陵蘭人生性熱情好客、心胸開闊，非常歡迎與美國開展業務，甚至已開通直飛紐約的新航班，這表明美國真的無需佔領格陵蘭。

