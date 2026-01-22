格陵蘭值10億美元 普丁稱美付得起

美國總統川普亟欲取得丹麥自治領地格陵蘭，導致地緣政治局勢緊張。俄羅斯總統普丁21日對此作出表態，還從歷史和財政角度發表高見。他提及俄國在19世紀將阿拉斯加出售給美國的案例，據此估算格陵蘭的價值可能接近10億美元，並稱「美國付得起」。

普丁當天以視訊連線方式，召開俄羅斯聯邦安全會議。他在會上反覆強調，格陵蘭問題「與俄國無關」，表示這不會給俄國帶來問題，應由美國與丹麥之間自行解決。

但普丁卻又特意提及兩段歷史交易。他首先指出，丹麥與美國本就有過領土交易的類似經驗，那就是在1917年，丹麥把丹屬西印度群島賣給美國。該群島因此成為美國的非合併屬地，更名為美屬維京群島。

普丁還舉了阿拉斯加的案例，稱「我們有與美國解決類似問題的經驗。例如在19世紀，1867年俄國以720萬美元向美國出售阿拉斯加。」他說，根據這些年來的通膨，現在的價格數字會是1.58億美元。

他進一步指出，格陵蘭面積約為213萬平方公里，比阿拉斯加多42萬平方公里，「如果把這與美國獲得阿拉斯加的成本相比，格陵蘭的價值約為2億至2.5億美元。」普丁補充道，「若以黃金價格為基礎計算，這個數字會更大，可能高達10億美元。但我認為美國付得起。」

普丁上述表態看似中立，但《日本經濟新聞》指出，俄國一直把格陵蘭爭端視為削弱美歐團結的良機。在優先推進對烏克蘭的侵略，同時避免與美國正面衝突的情況下，普丁可能會觀察川普所稱與北約（NATO）就格陵蘭達成「架構協議」的影響。

俄羅斯1867年出售阿拉斯加的案例，其實與格陵蘭島的情況完全不同。俄國沙皇將阿拉斯加賣給美國，是基於財政困難和地緣政治考量，屬於特殊歷史背景下的自願交易，而如今的格陵蘭島有高度自治權，丹麥政府和當地民眾都沒有出售意願。

當年美國花720萬美元，購買了171萬平方公里的阿拉斯加領土，起初曾被美國人民嘲笑是蠢事，認為這片土地毫無價值。但到了1896年，美洲極北之地掀起淘金熱，後來又發現石油，加上阿拉斯加西端與俄國最東端僅隔80公里寬的白令海峽，這都在在證明阿拉斯加的戰略和經濟價值。