格陵蘭具戰略價值、稀土資源 丹格美會談後仍存根本分歧

美國川普政府1月初，迅速捉拿委內瑞拉總統馬杜羅夫婦，引渡到美國受審，隨即著眼瓜分委國豐沛的石油資源，同時也再次把目光鎖定北歐丹麥的自治區格陵蘭島，並揚言不惜動用武力，甚至發動金錢攻勢，拿下格陵蘭的控制權。

美國總統川普說，「我還沒談到要發錢給格陵蘭，但我有可能會談到。但目前我們將會對格陵蘭做一些事情，無論他們喜不喜歡，因為如果我們不做，俄國或中國就會接管格陵蘭，我們不想跟俄國跟中國當鄰居。因此我們將對格陵蘭採取軟硬兼施的手段。」

丹麥的自治領土格陵蘭，位於加拿大東北海岸，面積約217萬平方公里，相當台灣面積的60倍，是世界第一大島，約三分之二土地位於北極圈內，人口約5.6萬，主要為原住民因紐特人。格陵蘭的位置扼守進入北極與北大西洋的戰略要道，二戰以來一直是北美防禦的關鍵位置。二戰時美國曾進駐格陵蘭，以防止其落入納粹德國之手，並確保北大西洋航道的安全，戰後保留格陵蘭軍事基地。專家認為，川普政府要將格陵蘭納入美國版圖，無論武力或金錢攻勢，首先都要面對美國國會的挑戰。

國際危機組織資深顧問菲努肯指出，「如果你想要購買一個領土，就需要來自國會的經費，如果想要美國的領土增加，將需要參議院的意見與同意通過條款，或參眾兩院共同通過決議，因此要把格陵蘭納入美國，會面臨許多障礙。」

丹麥總理佛瑞德里克森本週表示，美國跟丹麥因格陵蘭引發的外交角力，已面臨決定性時刻，更強調此事所牽涉的利害關係，已超越格陵蘭未來本身的問題。如果美方決定使用武力奪取格陵蘭，北約可能面臨瓦解，也正符合俄國的利益。

丹麥國際研究院研究員歐里森分析，「政治層面上，後果確實相當嚴重。丹麥總理近期提到如果美國入侵，可能意味著北約的結束，我傾向同意這個論點。」

丹麥皇家國防學院副教授傑考布森提到，「俄國正在克里姆林宮內嘲笑，因為目前的局勢對俄國有利。如果美國決定接管格陵蘭，對北約來說就是個災難，意味這個聯盟的瓦解，因此這當然是川普必須列入考量的。」

隨著全球暖化導致冰層融化，北極新航道正逐漸成形，這使得格陵蘭島的戰略地位被重新放大。誰能在這裡建立穩固存在感，誰就可能在未來的全球貿易路線與軍事部署中取得主動權。除了國家安全，格陵蘭島蘊藏的豐富礦產資源，當中包括美國國防，科技亟需的稀土元素，是川普緊盯的另一個重要因素，但開採稀土必須投入龐大資本，並非所有美國企業都願意進駐。

丹麥國際研究院研究員歐里森表示，「談到具體的計畫，美方企業跟格陵蘭的協商都格外謹慎，因為商業合作在很多情況下條件都沒成熟。」

專家也指出，川普對格陵蘭島的鍥而不捨，跟他強硬的個人政治風格和追求「政治遺產」的私心密切相關。川普希望透過強勢外交和具有擴張性的言論，在美國歷史中留下其個人功績。「美國優先」、「讓美國再次偉大」等邏輯，已嚴重破壞國際合作與疏遠盟友，引發國際反彈。儘管格陵蘭人大多支持獨立，但絕大多數人反對成為美國的一部分。包括英國、法國、德國等在內的多個北約盟國，已發表聯合聲明，強調格陵蘭島屬於其人民，只有丹麥與格陵蘭島才能決定自身事務。