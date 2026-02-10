格陵蘭升溫 雪橇犬處境如履薄冰

全球暖化，造成海水升溫，正在改變格陵蘭的生態。當地1月到2月的氣溫比往年同期高出攝氏4.9度，格陵蘭創下新的高溫紀錄，冰雪消融，雪橇手和雪橇犬出行，因為得在裸露地面上前行，變得更加困難。

格陵蘭狗拉雪橇，以往在冰凍荒野中，氣溫會降到攝氏零下40度，但今年1月卻創下史上最暖的攝氏0.2度紀錄，比過去平均高出將近5度。狗拉雪橇手 奧爾森：「現在幾乎沒有什麼雪，外出狗拉雪橇變得困難許多，路面顛簸，我們今年也無法像往常到那些地方。」

格陵蘭升溫速度，是全球平均的4倍，這讓海冰變薄、積雪消融，也衝擊雪橇手的工作。狗拉雪橇手 貝克：「我們一年只有4個月可以賺錢，但現在雪來了，冰也形成了，可能只剩1個半月能工作。」

過去狗拉雪橇每天滑行30公里，經常要拉上一輛500公斤的雪橇，裝上帳棚、食物、燃料等物資，送到50個補給站，站點之間通常相隔7到10天的路程。暖冬讓格陵蘭將面臨如履薄冰的日常。

