格陵蘭協議有什麼？川普：礦產開採權、金穹

▲美國總統川普接受財經外媒《CNBC》專訪，透露與北約的格陵蘭協議框架，涉及礦產開採權以及防務合作。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump），當地時間21日在瑞士達沃斯與北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）會晤後宣布，已與北約針對格陵蘭問題形成協議框架，所以不會按照原定計畫對歐洲8個國家開徵懲罰性關稅，他在期間接受財經外媒《CNBC》專訪，透露協議框架涉及格陵蘭的礦產開採權以及防務相關合作。

根據《CNBC》報導，川普在受訪時表示，該框架將讓美國與北約夥伴，能共同參與格陵蘭的關鍵礦產資源，以及「金穹」(Golden Dome) 飛彈防禦系統計畫的相關合作。

川普強調，這項安排不僅涉及礦產權益，也包括國防戰略層面的協作，但拒絕透露更多細節，只說協議的概念及內容相當複雜；當被問到該協議將持續多久時，川普的回答是「永遠」。

川普的說法大致符合外界預測，因為按照戰略與國際研究中心的數據，格陵蘭島的稀土儲量世界第8，而川普政府已將發展稀土供應鏈列為其產業政策的核心目標，以減少美國對中國的依賴。

稀土是一種金屬化學元素的合稱，也是武器系統、電動車、電子產品和其他許多重要產業的關鍵原料，中國則是全球主要的稀土及相關技術供應國。

