格陵蘭協議架構 擬比照「賽普勒斯模式」

記者施欣妤／綜合報導

《紐約時報》22日引述8名西方安全與外交官員指出，美國總統川普與歐洲領袖討論中的格陵蘭初步協議架構，內容包括美國擁有部分土地做為軍事基地，概念如同英國的賽普勒斯基地被視為英國領土。

報導說，北約協商中的協議內容包含3大部分，首先是更新丹麥和美國1951年簽署的《格陵蘭防禦協議》，該協議讓美軍擁有在格陵蘭興建與運作軍事基地的權限，而新協議擬進一步讓美國劃設數個「屬美國領土區域」，等同實質擁有部分格陵蘭土地，減緩美方對如果未來格陵蘭獨立，將失去對軍事基地控制權的憂心。

這項提議以「賽普勒斯模式」為藍本；英軍在賽普勒斯的軍事基地「主權基地區域」（Sovereign Base Areas）實質上被視為英國領土。透過此概念，美國將在格陵蘭擁有更大的土地控制權，超過目前僅使用使館面積範圍，有助川普政府部署「金穹」（Golden Dome）多層次飛彈防禦系統。

第二是嚴禁非北約國家，尤其是俄羅斯與中共，開採格陵蘭稀土礦產等天然資源。最後是效仿北約在波羅的海與東歐對抗俄羅斯的警戒任務，透過暫名為「北極哨兵」（Arctic Sentry）計畫，擴大北約在極圈的軍事部署。

報導說，這項協議能否達成共識仍是未知數，丹麥已公開表明不放棄任何格陵蘭土地主權，因此協議仍存在諸多變數。但西方官員仍盼藉此協議架構，處理川普對俄「中」極圈威脅的關切，也讓歐洲守住格陵蘭是「非賣品」的底線。

報導指出，川普去年初上任即提出格陵蘭議題，相關計畫在北約內部已討論超過1年。丹麥政府表示，格陵蘭的命運由丹麥決定，不是北約。格陵蘭總理尼爾森22日也說，不支持美軍基地成為美國領土的建議。

《紐時》透露，北約討論中的格陵蘭初步協議，擬開放美國對部分基地領土控制權。圖為美軍F-16戰機從美軍在格陵蘭的皮圖菲克太空基地起飛。（取自DVIDS網站）