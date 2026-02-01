格陵蘭危機下歐洲建軍呼聲再起 歐洲戰略覺醒的印太啟示
在美國總統川普(Donald Trump)欲接管格陵蘭的陰影下，歐洲組建聯軍的呼聲再起。同時，美國最新公布的國防戰略顯示，華府戰略重心轉移，歐洲對於美國安全的優先順位下滑，北極島嶼格陵蘭則被提升為攸關美國本土安全的核心關切。學者分析指出，歐洲強化戰略自主已成必然的趨勢，美歐安全合作的轉向也激發印太國家如何與美國合作的思考。
美奪取格陵蘭危機 歐洲組建軍隊呼聲再起
美歐關係在川普去年重返白宮以來陷入動盪，包括川普祭出對等關稅大棒，以及在美國斡旋的俄烏和平談判中，歐洲明顯被冷落。雙方關係近來更因為格陵蘭主權之爭陷入緊張，若美國以武力方式奪取丹麥自治領土格陵蘭，二戰後西方的集體防衛機制恐將蕩然無存。
丹麥與美國這兩個北約創始會員國之間的外交裂痕，一度被認為可能危及這個軍事聯盟的未來，在川普明確表示不會以武力奪取格陵蘭，並宣布已針對格陵蘭島問題達成細節未明的「未來協議架構」後，暫時化解歐洲領袖對最壞情境的恐懼。
歐洲現在必須加快適應美國這個北約重要支柱的支持日益減弱。在格陵蘭主權之爭轉入外交途徑處理之際，美國於1月23日公布「2026國防戰略」(National Defense Strategy, NDS)，內容與去年12月發布的「國家安全戰略」(National Security Strategy, NSS)一致，並將先前確立的重大戰略轉向更具體落實到行動層面。該戰略認定，歐洲已可承擔常規防衛的主要責任，美國國防將優先聚焦本土、西半球與印太地區，文中更5度點名格陵蘭為美國本土安全的核心，而歐洲則被視為次要戰場，美國未來僅將提供「關鍵但有限」的支持。
波蘭防務媒體Defense24指出，根據該戰略，更廣泛而言，歐洲被視為「歐亞大陸防禦圈」的一部分，該防禦圈由美國盟友和夥伴，如日本、南韓和澳洲等國家組成。若這些國家實現對於提高軍費的承諾，將能與美國一起嚇阻並最終反制中國、俄羅斯、伊朗與北韓等美國對手的協同行動。
淡江大學歐洲研究所教授卓忠宏指出，美國的最新戰略文件顯示，美歐同盟正面臨劇烈轉變。卓忠宏說：『(原音)相較於冷戰以後，歐洲跟美國長期以來所建立起的那個價值同盟跟制度合作，這個核心概念所建構起來的跨大西洋關係，他其實已經面臨一個非常大的結構性的轉變，所以這個被視為，美國在二次世界大戰以來，對於歐洲關係裡面最具結構性的外交政策的一個宣告。』
成立歐洲聯軍 短期內挑戰多
川普政府接管格陵蘭的威脅，也引發歐洲加速強化自主防衛，甚至建立一支歐洲聯軍的呼聲。事實上，組建歐洲聯軍的想法並非新鮮事，在1990年代歐盟成立之際也曾提出建立一支歐洲常規軍隊的構想，但當時由於美國的反對以及對北約的承諾，這個想法逐漸失去支持。
隨著川普主導的新世界成形，部分歐洲領袖指出，為了表明歐洲不會屈服於經濟與軍事脅迫，以及為美國支持日益減弱的現實做準備，成立一支歐洲軍隊勢在必行。相較過往，在當前局勢下，歐洲獨立整建軍隊是否更有可能？國防安全研究院助理研究員許智翔認為，在短期之內，歐洲建軍仍面臨諸多挑戰，尤其在決策指揮上歐洲長期仰賴的是北約機制。
許智翔說：『(原音) 歐盟本身它並沒有一個軍事協調機制，長久以來都是北約在處理，但是北約當然我們知道美國在其中其實也扮演了非常重要的角色，所以在現在這種情況之下，假使拿掉北約的角色的話，歐洲自己會也會需要相當長的時間，才有辦法整合出一支比較具有效率的武裝部隊。』
許智翔進一步指出，歐洲推動獨立建軍所需面對的關鍵問題是，美國的核保護傘及先進作戰能力，包括最新一代戰機和太空作戰能力等，是短期內歐洲國家無法取代的部分。但他也指出，在對美國脫離西方共同防禦體系的顧慮下，歐洲盡早推動成立自家軍隊也許有其必要性。
卓忠宏則指出，面臨美國戰略調整及俄羅斯的威脅，歐洲過往「經濟歸歐盟、軍事歸北約」的模式勢必將進行調和。卓忠宏說：『(原音)其實歐洲大概都可以去體會到，我們沒有一個軍事力量來作為一個對外關係處理的基礎。它其實有很大一部分是面臨力不從心的情況，它的力道會減弱非常多。所以因此他們現在試圖在這個基礎上面，去重新去調整，他們以前切割非常清楚的，一個在軍事上北約的行動，以及經濟上歐盟的行動，他希望做兩者之間的一個調節。』
美國不確定性下 學者：印太國家應加強區域合作
值得注意的是，美歐安全關係進入轉型期，歐洲加強自主防衛成為不可逆的趨勢，這是否將牽動印太地區的安全格局？歐洲近年來展現對印太地區的興趣，法德英等國皆曾派軍艦通過台灣海峽，加強在印太地區的軍事存在，以展現維護自由印太地區的立場。卓忠宏指出，過往在美前總統拜登(Joe Biden)時期，美歐在印太地區的合作恐將很難再看到，因歐洲需「先解決他們自己本身周邊的問題，在(處理)區域的衝突之後，才會到全球的事務。」
美國對歐洲安全支持的降低是否也為印太地區帶來警訊？許智翔指出，在美中競爭的框架之下，可預期美國的重心仍會擺在印太地區，並確保第一島鏈國家不受侵略。
專家分析指出，美國角色淡出歐洲防衛，對印太國家而言，或許是加速區域合作的催化劑。許智翔解釋，與歐洲國家不同的是，在美國角色抽離的情況下，歐洲國家彼此仍有緊密的連結，然而在亞洲，儘管日本、南韓與菲律賓等國家美國為安全同盟，但區域中國家的合作並不如歐洲堅實。
此外，許智翔進一步分析，作為美國的印太盟國與夥伴，與美國的關係應超越安全依賴，並從另一個層面思考，如何支撐美國的整體實力。許智翔說：『(原音)由於美國存在仍然是不可或缺的，那我們在強化自身的能力以及跟周邊國家合作之餘，跟美國的合作，當然也會必須要從另外一個角度去思考，就是怎麼樣協助美國去恢復它本身，就是原有的，比方說像是工業等等的能力，以確保說，整個西太平洋的均勢，就是均衡的勢力，均勢不會因為這樣而被破壞。』
川普重塑全球安全秩序，不僅歐洲首當其衝，印太各國也必須加緊適應新戰略現實。
其他人也在看
孩太吵「1家4口遭丟包」！風向全變了 名醫嘆：原來是不能丟錯人
日前一名替代役溫男遭多元計程車司機丟包在台64線，隨後遭後方4台車輛輾斃。後續又有一名媽媽控訴，因為孩子太吵，一家四口被接駁車司機丟包在路邊。婦產科名醫蘇怡寧就感嘆，兩起事件輿論風向完全不同，「原來台灣不是不能丟包，是不能丟錯人？」三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 215則留言
孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了 批禮金公審大會「無理取鬧」
【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 27則留言
藍新北難產！吳子嘉：這人民調太強黨不敢動
[NOWnews今日新聞]2026地方選戰，民進黨在新北確定推派立委蘇巧慧，但藍營人選遲遲未定！媒體人陳暐瀚在節目《下班瀚你聊》中訪問美麗島電子報董事長吳子嘉，他透露國民黨人選之所以難產，關鍵就在於現...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 39則留言
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 33則留言
「雅方」千金正面照曝！ 00後幫老爸重生數十年老牌
知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 47則留言
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。民視 ・ 1 天前 ・ 31則留言
徐亨背債2億！486揭「3致命錯誤」：太多人都是這原因倒下
資深男星徐亨近年人生跌落谷底，面臨負債、離婚、失業、生病，唯一的家人媽媽還過世。對此，電商企業家486先生陳延昶也感嘆，看到徐亨的新聞自己很感慨，一個在螢光幕前演活無數角色的金鐘影帝，現實人生卻比八點檔還艱辛，也直言已經看過太多人倒下，原因不外乎都是犯下「3個致命錯誤」。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 32則留言
演小三遭批不守婦道！王晴怒公開私訊反擊：不排除提告
演小三遭批不守婦道！王晴怒公開私訊反擊：不排除提告EBC東森娛樂 ・ 3 小時前 ・ 5則留言
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 54則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 117則留言
離婚認愛喪偶單親爸爸新歡！Melody不忍全招了 「真實心聲」曝光
「Melody」殷悅於2023年宣布離婚後，與前夫吳育奇歷經長達2年的法律訴訟，直到去年才正式落幕。走出婚變的Melody認愛迎來第二春，也投入Podcast節目《姐妹悄悄話》，更跨足教育領域透過線上教學身分成為「英文老師」。Melody分享，在資訊爆炸的時代，清楚表達觀點與邏輯思考顯得格外重要。她認為，一個人不只要言之有物，還要能讓人信服，這也讓她深刻體會到「同頻」的重要性。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22則留言
45人搶29席！國民黨中常委選舉結果出爐 完整名單一次看
國民黨今天（31日）進行中常委改選，而這也是黨主席鄭麗文上任以來，首次中常委選舉。這次一共有45名中央委員登記參選，最終選出29席中常委，將於2月4日就職，經過幾個小時的投開票後，名單也正式出爐。其中，國民黨立委陳菁徽以1341票獲最高票當選，日前遭民進黨台北市議員參選人馬郁雯指控賄選的鄧治平也順利選上。鏡報 ・ 1 天前 ・ 16則留言
昇達科太貴買不起？專家曝光8檔「低軌衛星藏寶圖」價更甜
台股持續挑戰歷史高點，大數據顯示新春開紅盤後上漲機率高達78%，可見仍有大咖資金在布局。值得注意的是，隨著亞馬遜Kuiper計畫將於2026年商轉，低軌衛星供應鏈有望接棒AI成為市場新焦點，除千金股昇達科外，群創、華通等8檔具備位階優勢的標的值得關注。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 1則留言
黃巢雖然殘忍，卻做了好事：為中國斬斷「600年毒瘤」
在中國歷史的叛亂者名單中，黃巢幾乎與「嗜血、屠城」劃上等號，其殘暴行徑令人聞風喪膽。然而，近年史學界出現新觀點指出：這位唐末狂人雖非改革者，卻在摧毀大唐的過程中，意外終結了盤踞中國政壇近600年的「門閥士族」制度毒瘤。這場代價慘烈的浩劫，從結果論來看，反而替後世開創了相對公平的晉升管道，打破了社會階級流動的死局。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 105則留言
澳網》Carlos Alcaraz戰勝Novak Djokovic 生涯首度稱霸墨爾本！最年輕生涯全滿貫達成
2026年澳洲網球公開賽男子單打決賽，現任球王Carlos Alcaraz對決Novak Djokovic，雙方大戰了3小時2分鐘，Alcaraz以2比6、6比2、6比3、7比5拿下澳網冠軍！Yahoo運動 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
威力彩頭獎飆破8.7億！3生肖財神加持迎來驚人財運
威力彩連續27期無人中獎，導致頭獎獎金累積至8.7億元，將於下週一（2月2日）晚間開獎，吸引大批民眾前往投注站一試手氣，盼能成為新一代億萬富翁。根據《搜狐網》命理專欄分析，近日有三大生肖受到財神爺特別眷顧，財運驚人，未來有望迎來財富大爆發。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 5則留言
菠菜水煮「精華全流失」 專家曝2煮法：吸收率翻倍
冬季正值菠菜盛產期，營養師曾建銘表示，菠菜不只補鐵，更富含葉酸、葉黃素與鎂，有助造血、護眼與放鬆神經。曾建銘也提醒，料理時搭配油脂與維生素C，並掌握汆燙技巧，才能真正吃進菠菜的營養價值。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 1則留言
Lulu深夜發聲了！嘻小瓜禮金包6600挨酸「全場包最少」 她洩真實心情
男星陳漢典跟Lulu在上週於在台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌，眾星雲集，其中藝人嘻小瓜也有到場參加，但後續卻因為禮金包6600了遭到網友開酸，對此，新娘Lulu也忍不住在深夜發聲了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 105則留言
在野解套400億黨產、救回中天？黃揚明曝真相「預言最終結局」：實在有夠悲哀
立法院在藍白挾人數之勢三讀「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例部分條文修正草案」、衛廣法「中天條款」等，掀起各界高度關注；有關民進黨立委指責藍白解套400億、讓中天得以回到52台的說法，資深媒體人黃揚明在揭露真相的同時坦言，行政院可能會以覆議、釋憲、不執行的方式反制。更多風傳媒新聞：賴清德恐遭這2人逼宮？黃暐瀚示警「最大危機」：像2018年蔡英文輸掉高雄黃......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 121則留言
今全台有雨！週三回暖「這天」再變天 專家示警：很強冷空氣將南下
華南雲系東移影響，氣象署發布基隆市、新北市大雨特報。另外，東北風偏強，今（1）晨至2日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 2則留言