格陵蘭危機下歐洲建軍呼聲再起 歐洲戰略覺醒的印太啟示

在美國總統川普(Donald Trump)欲接管格陵蘭的陰影下，歐洲組建聯軍的呼聲再起。同時，美國最新公布的國防戰略顯示，華府戰略重心轉移，歐洲對於美國安全的優先順位下滑，北極島嶼格陵蘭則被提升為攸關美國本土安全的核心關切。學者分析指出，歐洲強化戰略自主已成必然的趨勢，美歐安全合作的轉向也激發印太國家如何與美國合作的思考。



美奪取格陵蘭危機 歐洲組建軍隊呼聲再起



美歐關係在川普去年重返白宮以來陷入動盪，包括川普祭出對等關稅大棒，以及在美國斡旋的俄烏和平談判中，歐洲明顯被冷落。雙方關係近來更因為格陵蘭主權之爭陷入緊張，若美國以武力方式奪取丹麥自治領土格陵蘭，二戰後西方的集體防衛機制恐將蕩然無存。

丹麥與美國這兩個北約創始會員國之間的外交裂痕，一度被認為可能危及這個軍事聯盟的未來，在川普明確表示不會以武力奪取格陵蘭，並宣布已針對格陵蘭島問題達成細節未明的「未來協議架構」後，暫時化解歐洲領袖對最壞情境的恐懼。



歐洲現在必須加快適應美國這個北約重要支柱的支持日益減弱。在格陵蘭主權之爭轉入外交途徑處理之際，美國於1月23日公布「2026國防戰略」(National Defense Strategy, NDS)，內容與去年12月發布的「國家安全戰略」(National Security Strategy, NSS)一致，並將先前確立的重大戰略轉向更具體落實到行動層面。該戰略認定，歐洲已可承擔常規防衛的主要責任，美國國防將優先聚焦本土、西半球與印太地區，文中更5度點名格陵蘭為美國本土安全的核心，而歐洲則被視為次要戰場，美國未來僅將提供「關鍵但有限」的支持。



波蘭防務媒體Defense24指出，根據該戰略，更廣泛而言，歐洲被視為「歐亞大陸防禦圈」的一部分，該防禦圈由美國盟友和夥伴，如日本、南韓和澳洲等國家組成。若這些國家實現對於提高軍費的承諾，將能與美國一起嚇阻並最終反制中國、俄羅斯、伊朗與北韓等美國對手的協同行動。



淡江大學歐洲研究所教授卓忠宏指出，美國的最新戰略文件顯示，美歐同盟正面臨劇烈轉變。卓忠宏說：『(原音)相較於冷戰以後，歐洲跟美國長期以來所建立起的那個價值同盟跟制度合作，這個核心概念所建構起來的跨大西洋關係，他其實已經面臨一個非常大的結構性的轉變，所以這個被視為，美國在二次世界大戰以來，對於歐洲關係裡面最具結構性的外交政策的一個宣告。』



成立歐洲聯軍 短期內挑戰多



川普政府接管格陵蘭的威脅，也引發歐洲加速強化自主防衛，甚至建立一支歐洲聯軍的呼聲。事實上，組建歐洲聯軍的想法並非新鮮事，在1990年代歐盟成立之際也曾提出建立一支歐洲常規軍隊的構想，但當時由於美國的反對以及對北約的承諾，這個想法逐漸失去支持。



隨著川普主導的新世界成形，部分歐洲領袖指出，為了表明歐洲不會屈服於經濟與軍事脅迫，以及為美國支持日益減弱的現實做準備，成立一支歐洲軍隊勢在必行。相較過往，在當前局勢下，歐洲獨立整建軍隊是否更有可能？國防安全研究院助理研究員許智翔認為，在短期之內，歐洲建軍仍面臨諸多挑戰，尤其在決策指揮上歐洲長期仰賴的是北約機制。



許智翔說：『(原音) 歐盟本身它並沒有一個軍事協調機制，長久以來都是北約在處理，但是北約當然我們知道美國在其中其實也扮演了非常重要的角色，所以在現在這種情況之下，假使拿掉北約的角色的話，歐洲自己會也會需要相當長的時間，才有辦法整合出一支比較具有效率的武裝部隊。』



許智翔進一步指出，歐洲推動獨立建軍所需面對的關鍵問題是，美國的核保護傘及先進作戰能力，包括最新一代戰機和太空作戰能力等，是短期內歐洲國家無法取代的部分。但他也指出，在對美國脫離西方共同防禦體系的顧慮下，歐洲盡早推動成立自家軍隊也許有其必要性。



卓忠宏則指出，面臨美國戰略調整及俄羅斯的威脅，歐洲過往「經濟歸歐盟、軍事歸北約」的模式勢必將進行調和。卓忠宏說：『(原音)其實歐洲大概都可以去體會到，我們沒有一個軍事力量來作為一個對外關係處理的基礎。它其實有很大一部分是面臨力不從心的情況，它的力道會減弱非常多。所以因此他們現在試圖在這個基礎上面，去重新去調整，他們以前切割非常清楚的，一個在軍事上北約的行動，以及經濟上歐盟的行動，他希望做兩者之間的一個調節。』



美國不確定性下 學者：印太國家應加強區域合作

值得注意的是，美歐安全關係進入轉型期，歐洲加強自主防衛成為不可逆的趨勢，這是否將牽動印太地區的安全格局？歐洲近年來展現對印太地區的興趣，法德英等國皆曾派軍艦通過台灣海峽，加強在印太地區的軍事存在，以展現維護自由印太地區的立場。卓忠宏指出，過往在美前總統拜登(Joe Biden)時期，美歐在印太地區的合作恐將很難再看到，因歐洲需「先解決他們自己本身周邊的問題，在(處理)區域的衝突之後，才會到全球的事務。」



美國對歐洲安全支持的降低是否也為印太地區帶來警訊？許智翔指出，在美中競爭的框架之下，可預期美國的重心仍會擺在印太地區，並確保第一島鏈國家不受侵略。



專家分析指出，美國角色淡出歐洲防衛，對印太國家而言，或許是加速區域合作的催化劑。許智翔解釋，與歐洲國家不同的是，在美國角色抽離的情況下，歐洲國家彼此仍有緊密的連結，然而在亞洲，儘管日本、南韓與菲律賓等國家美國為安全同盟，但區域中國家的合作並不如歐洲堅實。



此外，許智翔進一步分析，作為美國的印太盟國與夥伴，與美國的關係應超越安全依賴，並從另一個層面思考，如何支撐美國的整體實力。許智翔說：『(原音)由於美國存在仍然是不可或缺的，那我們在強化自身的能力以及跟周邊國家合作之餘，跟美國的合作，當然也會必須要從另外一個角度去思考，就是怎麼樣協助美國去恢復它本身，就是原有的，比方說像是工業等等的能力，以確保說，整個西太平洋的均勢，就是均衡的勢力，均勢不會因為這樣而被破壞。』

川普重塑全球安全秩序，不僅歐洲首當其衝，印太各國也必須加緊適應新戰略現實。