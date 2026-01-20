格陵蘭危機升溫！丹麥、美國、加拿大增兵 揭密歐盟防禦條款42.7

編譯林浩博／綜合報導

美國總統川普併吞格陵蘭的野心，造成西方民主陣營瀕臨破裂。宗主國丹麥的增派兵力於19日晚間飛抵格陵蘭，同一時間，北美防空司令部（NORAD）也宣布一架飛機將抵達該島的美軍基地，互別矛頭的意味濃厚。加拿大媒體則引述自家官員報導，渥太華同樣規劃派兵格陵蘭參加歐洲盟國的聯合軍演，就只等最終決定。隨著北約的共同防禦機制恐怕失靈，外界也關注歐盟第42.7的協防條款，能否成為丹麥的保命符。

丹麥增派的兵力於19日晚間搭機飛抵格陵蘭。（圖／翻攝自X平台 @nypost）

美、加、丹增兵格陵蘭

丹麥增派的58名士兵於19日晚間搭機抵達格陵蘭，同行的還有該國陸軍參謀長博伊森（Peter Boysen），他們將與已在當地的60名先遣隊員會合。博伊森接受國內媒體採訪稱，島上這次所舉行的「北極耐力」（Arctic Endurance）聯合軍演，可能成為長期行動，而且必要時丹麥部隊會保衛格陵蘭。

幾乎同一時間，北美防空司令也在X平台發文，稱一架飛機很快將降落格陵蘭的皮圖菲克（Pituffik）美國太空軍基地。正值川普的格陵蘭領土野心引發美歐緊張，貼文強調此次調動屬於「例行性」，且經過與丹麥政府的協調，並已事先通知格陵蘭政府。

無獨有偶，加拿大同樣傳出規劃派兵參與格陵蘭的「北極耐力」演習，本週末之前即可啟程，就等總理卡尼（Mark Carney）拍板定案。兩名知情資深官員告訴加拿大廣播公司（CBC），由於觸怒川普的潛在後果，他們不敢肯定政府所傾向的態度。報導稱，目前1名加拿大皇家空軍成員，參加了前述北美防空司令部的格陵蘭演練。

川普於17日在自家「真實社群」（Truth Social）平台再以中、俄威脅論為藉口，重申美國必須取得格陵蘭，並放話對參與演習的丹麥、挪威、瑞典、芬蘭、英國、法國、德國，以及荷蘭，共8個歐洲國家課徵10%關稅，如果6月1日美方仍無法買下格陵蘭，關稅還會再加徵25%。

卡尼同一天在卡達杜哈的記者會上，重申力挺丹麥的立場。他稱「關於格陵蘭未來的決定，應由格陵蘭與丹麥來做出」，而且「不論在哪個地理位置，我們都支持國家的主權與領土完整」。對於川普的關稅脅迫，卡尼直呼「擔憂」。

加拿大總理卡尼據傳考慮派兵格陵蘭參加丹麥主導的軍演。（圖／翻攝自X平台 @harryt59_harry）

北約失靈 歐盟第42.7條款可替補？

川普來勢洶洶，偏偏美國不僅是北約成員，還是該軍事同盟的主導力量，北約給予丹麥的安全保障恐怕失靈。歐洲媒體因此日前探討，丹麥如想免於格陵蘭落入美國之手，可否仰賴歐盟第42.7共同防禦條款。

該條款寫道：「如成員國在其領土上遭到武裝侵略，其他成員國依據《聯合國憲章》第51條，有義務盡其所能提供協助與援助。」

Euronews指出，該條款可由單一國家直接啟動，不須事前知會。Politico歐洲版也引述多名分析人士表示，條款中的有義務「盡其所能」援助的用詞，使其比北約版本更具有約束力。但布魯塞爾自由邦大學（Free University Brussels）的國際關係助理教授馬特拉爾（Alexander Mattelaer）也提醒，歐盟能夠調動的軍事力量小於北約架構。

歐盟第42.7條款只被啟動過一次，2015年法國因應伊斯蘭國（Islamic State）的巴黎恐攻，援引該條款請求盟國派兵西非協助對抗恐怖份子，以便法國抽調兵力維護本土安全。

對於成員國如何提供協助，此條款刻意未講明，預留了各國自由裁量的空間，因此經濟、政治與軍事支持都可行。換句話說，這並非自動保證軍事協防的條款。兩名歐盟外交官也透露，任何需一致決的回應，將無可避免遭遇如匈牙利這類親俄、親川普國家的否決風險。

北約前助理秘書長米西羅尼（Antonio Missiroli）即直言：「我不認為丹麥會在未確保一致共識下，就貿然啟動該條款，因為這帶有很大的風險。顯然匈牙利這類國家不會與美國對立？」

另外還有一大問題：丹麥是歐盟成員，但格陵蘭於1985年退出了歐盟的前身「歐洲經濟共同體」（European Economic Community）。格陵蘭目前被歸為歐盟的「域外國家與領土」（Overseas Country and Territory），因此包括防禦條款在內，多數歐盟法規在島上並無完全的法律效力。

英國艾希特大學（University of Exeter）的國際法教授薩里（Aurel Sari）表示，至今仍無第42.7條款是否涵蓋格陵蘭這類海外領土的判例。不過，歐盟防長與發言人都強調，格陵蘭處於該條款的效力範圍。

網友製作的歐盟防禦格陵蘭宣傳圖片。（圖／翻攝自X平台 @Frid45）

排除美國的歐洲安全機制

如果美國真對格陵蘭動手，政治諮詢機構「拉斯穆森全球」（Rasmussen Global）的執行長波蒂埃（Fabrice Pothier）認為，「這不代表北約的終結，至少就法律層面，但其公信力會空洞化」。

他預測歐盟國家將尋求歐盟的防禦方案，或許給予第42.7條款更多實質內容，這也意味著建立沒有美國參與的新歐洲安全架構，打破了美國自二戰以來的歐洲捍衛者角色。

一名北約外交官解釋：「北約負責了歐洲-大西洋區域的集體防禦：他具有防衛計畫、指揮與控制的結構，還有能力目標。歐盟則憑藉財力、產業政策與監管力量發揮作用。」

