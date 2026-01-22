格陵蘭危機暫緩！美股指數連續2天收漲

▲美股週四繼續反彈，主要指數延續前一日收紅，道瓊工業指數更抹去週二蒙受的損失。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國與歐洲針對格陵蘭問題的緊張關係似乎有所降溫，加上美國最新經濟數據呈現穩健，美股週四繼續反彈，主要指數延續前一日收紅，道瓊工業指數更抹去週二蒙受的損失。

根據《CNBC》報導，美國總統川普（Donald Trump）週三聲稱，不按原定計畫於2月1日開始對部分歐洲國家開徵新關稅，並宣布已與北約（NATO）就格陵蘭問題達成了協議框架，並在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上發表演說，表示不會動用武力奪取格陵蘭，相關言論幫助美股連續第2個交易日上漲。

美國顧問公司Great Valley Advisor Group的首席市場策略師帕內爾（Eric Parnell）認為，白宮發布的言論很多時候都是更高層面談判的一部分，用意是推動實現某種特定結果，過程中出現的雜音，最終往往會成為買入機會，市場的基本面依然強勁。

美國國內經濟數據方面，美國勞工部週四公布，截至1月17日為止一週的首次申領失業救濟人數增加1000人，達20萬人，低於預期的20.9萬人；截至1月10日止一週的持續申領救濟人數下降2.6萬人，報184.9萬人，也低於預期的189萬人。至於美國2025年第3季國內生產總值（GDP）修訂為增長4.4%，屬於2年最快增速，並略高於初值的升4.3%，還有美國去年11月個人開支按月增0.5%，符合預期，聯準會（Fed）重視的通膨指標──核心個人消費開支平減指數（Core PCE）按年升2.8%，也與估算一致，

22日收盤，道瓊工業指數漲306.78點或0.63%，報49384.01點；那斯達克指數漲211.20點或0.91%，報23436.02點；標普500指數漲37.73點或0.55%，報6913.35點；費城半導體指數升13.10點或0.16%，收在8055.17點。

