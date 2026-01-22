格陵蘭危機降溫 川普承諾不動武

記者廖子杰／綜合報導

美國總統川普21日在瑞士達沃斯「世界經濟論壇」（WEF）場邊，與北約秘書長呂特會晤後表示，已就格陵蘭與北極區域安全建立初步協議架構，美方承諾在爭取掌控該島的過程中「排除動武選項」，也不會實施原訂2月起對歐洲8國的加徵關稅措施，有望緩解美歐緊張關係。

撤回對歐關稅威脅

川普近期多次以美國國家安全為由，表達欲掌控丹麥自治領地格陵蘭的意圖，更揚言對英、德、法、丹麥、挪威、瑞典、芬蘭及荷蘭等持反對立場的歐洲國家加徵關稅。然而，川普21日在WEF演說中態度放緩，承諾不動用武力爭取格陵蘭，並說「尋求立即談判」，透過討論收購價格等外交途徑達成協議。

川普隨後與呂特舉行會談，會後透過「真實社群」發文宣布，2人談話富有成效，達成有關格陵蘭島、乃至整個北極地區未來協議的基礎架構，並表示若這項涉及安全合作、礦產權的「永久性解決方案」能達成，「對美國和所有北約國家而言都是很棒的結果」；且基於該共識，美方將不會實施原訂2月1日起對特定歐洲國家加徵的進口關稅。

擬於格陵蘭部署「金穹」

川普說，2人亦針對美國「金穹」（Golden Dome）多層次防禦系統計畫部署格陵蘭展開討論。該計畫旨在強化極圈防空網，應對潛在空防威脅。後續談判將由副總統范斯、國務卿盧比歐，以及特使魏科夫等人主導。

呂特受訪時指出，與川普進行一次「非常好的對談」，討論了如何落實確保格陵蘭安全，「且不限格陵蘭，而是整個北極區域」，但未討論丹麥對格陵蘭的主權問題。芬蘭總統史塔布表示「已可排除最壞選項」，並解讀這將開啟外交途徑，強化北約在北極的防務合作。歐盟27國也在22日於布魯塞爾召開臨時峰會，進一步討論美歐關係發展。

川普在「世界經濟論壇」演說時承諾，爭取格陵蘭控制權的過程中「不會動武」。（達志影像／美聯社）