格陵蘭危機降溫！美股主要指數齊開高

[NOWnews今日新聞] 美股22日開盤後延續昨日氣勢，主要指數齊漲。在川普鬆口不會對格陵蘭動用武力後，地緣政治擔憂有所緩解，市場也將焦點轉而放回美國國內的經濟數據上，等待最新通膨報告的發表。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲277.92點，或0.57％；標普500指數上漲19.17點，或0.28％；那斯達克指數上漲117.292點，或0.51％；費城半導體指數上漲4.60點，或0.057％。

根據《CNBC》報導，川普宣布不會對歐洲8國徵收關稅，且就格陵蘭議題達成協議框架後，華爾街大受激勵，過去幾天由於川普不遺餘力地推動掌控格陵蘭的進程，讓美國與歐洲陷入緊張，如此陰霾似乎已經逐漸消散。

分析師蒂爾（Eric Teal）表示，「格陵蘭危機似乎正在降溫，並出現逆轉近期拋售潮的跡象，儘管有關『框架』的細節仍有待進一步公佈」。蒂爾認為，這波反彈帶動了金融和能源等傳統價值板塊的顯著上漲。

不過，格陵蘭局勢並未底定，丹麥已發聲強調主權問題不容談判，後續發展仍待觀察。另外，聯準會最青睞的通膨指標、美國11月個人消費支出指數（PCE）將在稍晚公布，是否會牽動聯準會降息時程與決定，也將受到交易員密切關注。

