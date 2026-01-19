格陵蘭史上最大規模抗議 反抗美國接管野心(影音)

反對美國併吞 格陵蘭發起史上最大規模抗議

數以千計格陵蘭民眾上週末走上街頭，抗議美國總統川普(Donald Trump)企圖強行併吞他們的領土，這也是格陵蘭史上最大規模的示威活動。

格陵蘭民眾：「(原音)我們想要擁有自己的國家，無論如何，我們不會接受川普的任何條件。」

格陵蘭民眾：「(原音)格陵蘭當然不賣。格陵蘭人一直都是自由的人民，我們從來沒有戰爭，我們團結一心，彼此互相照顧，這是其他國家可以學習的地方。」

格陵蘭是全球最大的島嶼，自19世紀以來隸屬於丹麥，擁有自己的政府和議會，外交與國防事務則由丹麥負責。格陵蘭當局近年來持續尋求脫離丹麥獨立，也獲得大多數居民支持，但對於獨立的時機則存在分歧。

川普揚言加徵關稅 恐衝擊北約團結

而川普在他第一個總統任期就提議要「收購」格陵蘭，因為該島嶼不僅位於北極戰略要地，也擁有豐富的稀土資源。如今他更宣布對力挺格陵蘭的歐洲國家加徵關稅，直到買下格陵蘭為止，恐怕讓原本就因烏克蘭問題出現裂痕的北約同盟，進一步陷入破碎的危機。(編輯：宋皖媛)