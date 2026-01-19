格陵蘭問題引爆美歐關稅戰擔憂 金銀價格創新高

在美國總統川普(Donald Trump)威脅對多個反對美國購買格陵蘭的歐洲國家加徵關稅，重新挑起貿易戰擔憂後，黃金和白銀價格今天(19日)創下歷史新高，同時全球大部分的股市則下挫。

美國總統本月堅稱，出於國家安全需要，華盛頓將控制位在北大西洋的島嶼格陵蘭，這加劇了原本就高漲的地緣政治緊張局勢。

而17日，在就這個丹麥自治領土的談判未能解決「根本分歧」後，他宣布將對拒絕接受其要求的8個國家徵收新的關稅。

他表示，如果丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭和芬蘭不同意美國收購格陵蘭島，他將自2月1日起對這些國家徵收10%關稅，並自6月1日起將稅率提高到25%。

這項宣布立刻引發各界反應，這些國家發布聯合聲明表示：「關稅威脅損害跨大西洋關係，並可能引發危險的惡性循環。」

此舉也威脅了美國與歐洲聯盟(European Union)去年簽署的貿易協議，德國外交部長瓦德福(Johann Wadephul)向德國公共電視台ARD表示：「我認為在目前的情況下，這項協議不可能實行。」

在此同時，法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)的助手表示，若川普兌現其威脅，馬克宏將要求歐盟啟動一項從未動用過的「反脅迫工具」(Anti-Coercion Instrument, ACI)來對抗華盛頓。

這項措施將允許限制商品和服務進入歐盟這個由27個國家組成、總人口達4.5億人的市場。

彭博(Bloomberg)報導，歐盟會員國正在討論對價值930億歐元(1,082億美元)的美國進口商品徵收報復性關稅的可能性。

全球經濟巨頭間爆發貿易戰的前景令市場震盪，避險資產延續了自川普上週威脅伊朗和美國推翻委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)以來的上漲態勢。

作為動盪時期的重要避險資產，黃金價格一度觸及每盎司4,690.59美元的新高，銀價也觸及94.12美元的高點。

在股市方面，東京、香港、上海、雪梨、新加坡和威靈頓股市均出現下跌，但首爾和台北股市則上漲。

歐洲與美國股市期指下挫。

美元兌其他貨幣匯率也出現回落，歐元、英鎊和日圓均走強。

盛寶金融(Saxo Markets)首席投資策略師查納納(Charu Chanana)寫道：「下一個關鍵點在於，這是否會從言詞轉變為實際政策，而這正是具體日期至關重要的原因。」

他表示：「在歐洲方面，決定路徑與報紙標題同等重要，因為僅僅提及反脅迫工具作為一個信號，和正式採取行動之間存在著區別。」

他說：「即便短期內的關稅威脅最終能因談判而降低，結構性風險依然存在，也就是貿易碎片化加劇，貿易政治化程度更高、供應鏈附加條件更多，企業和投資人面臨的政策風險也更大。」

中國市場對此反應平淡，數據顯示，中國經濟去年成長了5%，符合預期目標。然而，最後一季的成長速度與前一季相比卻大幅放緩。(編輯：宋皖媛)

