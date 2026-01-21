格陵蘭問題有解！川普宣布建立協議框架：不動武奪取、取消對歐懲罰性關稅

即時中心／綜合報導

美國總統川普先前頻放話要拿下格陵蘭島的控制權，甚至威脅對歐盟國家加徵關稅，然而週三他在瑞士達沃斯（Davos）參加世界經濟論壇（WEF）年會發表演說時，表示美國不會動用武力來奪取格陵蘭。隨後和北約秘書長呂特（Mark Rutte）會面，就格陵蘭島問題制定了「未來協議框架」，他表示，基於這項共識，美國將不會對歐洲8國實施原定2月加徵的懲罰性關稅。

先前川普曾多次放話，表示基於國安理由，有意取得格陵蘭的控制權；近來態度越趨強硬，甚至揚言將向反對的歐洲國家加徵懲罰性關稅。

然而，週三川普在瑞士達沃斯參加世界經濟論壇年會發表演說時，排除美國以武力奪取格陵蘭的可能性。「人們以為我會動用武力，但我不需要。我不想要動用武力，我也不會動用武力。」

同時川普也提到，北極盟國可以達成一項新協議，以滿足美國對「金穹」（Golden Dome）導彈防禦系統及獲取關鍵礦產的渴望，同時阻斷俄羅斯與中國在北極地區的野心。

隨後川普與北約秘書長呂特進行會晤，其在自家社群平台「Truth Social」上發文指出，美國與北約已就「格陵蘭、乃至整個北極地區」形成了一項未來協議的框架，「若該方案最終達成，將對美國和所有北約國家大有幫助」；並表示基於這項共識，美國將不會對歐洲8國實施原定2月加徵的懲罰性關稅。

川普還表示，他已指派副總統范斯（JD Vance）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）及特使魏科夫（Steve Witkoff）負責談判工作。

