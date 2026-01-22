格陵蘭問題有解？川普撤銷對歐8國關稅 翁履中爆玄機

針對格陵蘭問題，美國總統川普強硬後急轉彎，宣稱與北約達成「未來協議框架」，將不會於原定2月1日加徵歐洲8國關税。旅美教授翁履中表示，川普「撤回關稅、稱讚框架」代表他把第一回合打完、準備進入更細緻、更有效率的第二回合。

翁履中今(22日)在臉書貼文表示，川普厲害的從來不是「真的把格陵蘭買下來」，而是把你一步步逼到只能討論他設定的問題：北極安全要不要靠美國？基地要不要加碼？資源與航道要不要讓美國更有主導權？你以為自己在守主權，其實你已經在回應他的議程。這也是為什麼「撤回關稅、稱讚框架」並不代表他變溫和，反而代表他把第一回合打完、準備進入更細緻、更有效率的第二回合。

翁履中接著表示， 首先川普用關稅與羞辱式語言證明「我真的敢對盟友出手」，逼大家把他當真；接著他讓歐洲為了止血不得不回到談判桌，因為任何人都不想承擔跨大西洋關係突然被掀桌的成本；然後他巧妙把「格陵蘭是否出售」這個幾乎無法成交的命題，轉成「北極安全如何安排」這個可以拆解、可以交換、可以逐步讓步的談判包裹。最後即使什麼都還沒定案，他也能在鏡頭前宣布「我推進了、我贏了」，把政治績效先收割。

翁履中指出，面對這種談判者，最危險的不是硬碰硬，而是看到他撤回關稅、丟出「框架」就以為川普退讓了，大家可以鬆一口氣，認定危機已經解除。其實這只是川普推進第二回合的開始。川普真正要測試的，是你在壓力下會不會先退、會不會急著「求和」、會不會把自己的底線提早交代清楚。一旦你退得太快，他就知道下一次可以再多要一點；你退得越順，他胃口越大。

翁履中點出，歐洲接下來如果想避免被牽著走，恐怕得學會一件事：不是跟川普比誰更生氣，而是要比誰更能「撐下去」。你可以談，但不能被川普的起手式嚇到；你可以合作，但不能讓合作變成被迫接受他的劇本。否則最後就會出現最熟悉的結局，川普什麼都沒付出，卻能在鏡頭前向美國人民宣布：美國再次偉大，只有他才能讓盟友「尊重美國」。

