格陵蘭問題有解！美元升 新台幣開升後翻貶

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普排除動用武力奪取格陵蘭島，並宣布與北約達格陵蘭框架協議，美股上漲，美元指數也回升，新台幣兌美元今（22）日早盤開升後翻貶，不過，由於台股大漲，新台幣貶幅有限，目前最低來到31.657元，貶值2.9分。

川普發表演說時指出，他不會動用武力取得格陵蘭控制權，並已建立有關格陵蘭的未來協議架構，排除了對歐洲盟友祭出新一輪關稅的可能性，美股上漲，美元指數也回升至98.81。

亞洲主要貨幣日圓兌美元今日早盤一度貶至158.48，目前在158.27盤整，韓元兌美元也一度下1468.5，目前在1467附近，離岸人民幣兌美元盤中也下探6.9604，目前在6.9572附近。

至於新台幣兌美元今日早盤以31.62元、升值0.8分開出後，就由升翻貶，不過，由於台股大漲，新台幣貶幅也受到壓制，目前最低來到31.657元，貶值2.9分。

