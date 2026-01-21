格陵蘭問題有解！美股道瓊大漲588點

▲ 美國股市在川普週三發表有關格陵蘭問題的正面言論後反彈，主要指數皆收紅。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）21日於瑞士達沃斯世界經濟論壇上，表明不會動用武力奪取格陵蘭，之後又在與北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）會晤後宣布，已針對格陵蘭形成協議框架，不會按照原定計畫，於2月1日對歐洲8個國家開徵相關關稅，令歐美緊張局勢暫時降溫，消息激勵美股，主要指數全面收紅。

綜合《CNBC》等外媒報導，在前往瑞士之前，由於川普加大了有關格陵蘭島的關稅威脅，而且沒有排除動用武力奪取的可能性，導致股市在前一個交易日大幅下跌，週二的「拋售美國」交易還伴隨著美國公債殖利率飆升及美元下挫；然而，在川普週三宣布暫停加徵懲罰性關稅後，週二衝擊金融市場的「拋售美國」浪潮出現逆轉。

Argent Capital Management的投資組合經理埃勒布魯克（Jed Ellerbroek）認為，川普總統的行事作風難以預測，改變速度也非常快，所以股市其實不那麼相信他真的都會執行自己說過的話：「 如果投資人真的認為格陵蘭島爭端會是一場重大的地緣政治衝突，那麼昨天股市的跌幅遠不止2%。」

21日收盤，美股道瓊工業指數上漲588.64點或1.21%，收49077.23點；標普500指數上漲78.76點或1.16%，收6875.62點；科技股為主的那斯達克指數上漲270.50點或1.18%，收23224.82點；費城半導體指數上漲247.88點或3.18%，收8042.07點。

