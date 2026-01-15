格陵蘭問題：特朗普分毫不讓 歐洲盟國登島演習

（德國之聲中文網）丹麥外交大臣拉斯穆森（Lars Lökke Rasmussen）在華盛頓會談後與格陵蘭外交大臣薇薇安·莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）共同舉行的新聞發布會上表示：“我們仍然存在根本分歧。”

在談到美國總統特朗普關於美國應接管格陵蘭島的建議時拉斯穆森說：“我們未能改變美國的立場。”

拉斯穆森和格陵蘭外交大臣莫茨費爾特周三在白宮同美國國務卿盧比奧和副總統萬斯舉行了會晤。

拉斯穆森表示，各方同意成立一個“高級別”工作組，探討是否有可能找到“共同的前進方向”。他說：“我們認為，工作組應著重探討如何解決美國的安全關切，同時尊重丹麥王國的底線。”

丹麥外交大臣強調，美國“絕對沒有必要”吞並格陵蘭島。針對特朗普一再將該島描述為被俄羅斯和中國的軍艦圍困，拉斯穆森駁斥了這種說法，“說我們這裡到處都是中國軍艦，這並非事實。”

與此同時，格陵蘭外交大臣莫茨費爾特表示，她希望加強與美國的合作，但格陵蘭島不希望被美國佔領。

特朗普：不接受更低目標

周三會談後，特朗普再次表示，格陵蘭島必須掌控在美國手中。特朗普在Truth Social網站上寫道，“美國需要格陵蘭島來維護國家安全。”

“如果俄羅斯或中國想要佔領格陵蘭島，丹麥對此無能為力，但我們有很多辦法。上周委內瑞拉的局勢就證明了這一點。”他說：“如果格陵蘭島在美國手中，北約將變得更加強大和有效。任何低於這個目標的做法都是不可接受的。”

不過分析人士表示，此次會晤為哥本哈根和努克提供了一個緩和危機、尋求外交途徑的機會。丹麥前首相的政治顧問諾亞·雷丁頓（Noa Redington）對路透社表示，人們曾高度擔憂莫茨費爾特和拉斯穆森會像烏克蘭總統澤連斯基在2025年2月一樣，在白宮與特朗普和萬斯會面時遭受公開羞辱。

路透社報道稱，丹麥和格陵蘭方面原本希望同國務卿盧比奧會面，但據拉斯穆森稱，副總統萬斯也要求參加會談。

多個盟國軍事人員前往格陵蘭

此次之前，歐盟委員會主席馮德萊恩駁斥了美國對格陵蘭島的主權聲索。馮德萊恩周三在布魯塞爾表示，“格陵蘭屬於其人民。”她強調，只有丹麥和格陵蘭才能就涉及丹麥和格陵蘭的事務做出決定。

歐洲議會各黨團領導人也對格陵蘭和丹麥表達了明確的支持。他們在聲明中敦促歐盟委員會及其成員國向格陵蘭和丹麥提供“切實可行的支持”。聲明強調，“北極安全是歐盟的戰略優先事項，我們堅定致力於維護北極安全。”

丹麥近日采取措施，加強在格陵蘭島的軍事存在，並呼籲舉行包括飛機、艦艇和士兵在內的聯合軍事演習。瑞典已表示將參與。周三，德國、法國、和挪威均宣布向格陵蘭島派遣軍事人員參加演習。

德國國防部表示，應丹麥的邀請，德國聯邦國防軍周四向格陵蘭首府努克派遣一支由13人組成的偵察隊，部署時間從周四持續到周日。

格陵蘭副總理穆特·埃格德（Mute Egede）周三表示，“預計未來數日，北約士兵將更多地出現在格陵蘭，進行訓練”。他還補充說，部署格陵蘭的軍機和艦船也將增加。

作者: 德正