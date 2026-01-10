格陵蘭國會5黨聲明 拒當美國人

美國總統川普9日指出，美國必須擁有格陵蘭，否則格陵蘭就會落入大陸或俄羅斯手中，無論「他們願不願意，美國都必須出手。」只有當美國擁有格陵蘭，才會保衛它。川普言論引起格陵蘭強烈反彈，當地國會5黨發表聯合聲明，堅稱他們不想當美國人，只想當格陵蘭人；另有丹麥議員拒絕美國的一次性獎金，強調沒有任何數量的金錢，可以收買民族靈魂。

美國政府近期多次提起必須擁有格陵蘭，並研擬多項方案力求達成買下格陵蘭目標，甚至白宮高層也對外揚言，動用美國軍隊始終是選項之一。川普9日在白宮表示，不論格陵蘭願不願意，美國終將採取行動，可能是溫和的方式，也可能是嚴厲的方式。因為若美國不動手，俄羅斯或大陸將占領格陵蘭，「我喜歡俄羅斯人和大陸人，」但美國不希望與俄羅斯或大陸成為鄰居。

廣告 廣告

雖然美國1951年與丹麥簽署的防衛協定，允許美國在格陵蘭建造、架設、維護、運作軍事基地，以及派遣人員等，對部署美軍於當地早已有很大自由度，且格陵蘭當局已表態願意接受美軍擴大在當地軍事存在，但川普不滿足於此，直言僅有租賃是不夠的，「當我們擁有它，就會保衛它，但你不會以同樣方式保衛租賃關係，你必須擁有它。」

美國對格陵蘭野心引起歐洲與北約盟友反彈，丹麥總理佛瑞德里克森日前更直言，若美國攻擊北約盟友，等同北約的終點。但川普堅持拿下格陵蘭，強調若美國不取得格陵蘭，它就會落入俄羅斯或大陸手中，美國絕不允許這件事發生，北約必須明白這點，他也反擊，「要不是我，北約早就不復存在。」

格陵蘭當地也堅持抵抗美國併吞企圖，格陵蘭國會5黨在9日的一份聯合聲明中強調，「我們不想當美國人，也不想當丹麥人，我們想當格陵蘭人，格陵蘭的未來必須由格陵蘭人決定。」

此外，美國傳出計畫向格陵蘭每位居民支付最高10萬美元的獎金，吸引他們脫離丹麥，最終與美國簽訂《自由聯合協定》，或併入美國。消息傳出後，丹麥議會格陵蘭事務委員會主席切姆尼茨痛批，「沒有任何數量的金錢可以收買民族靈魂。」認為可以收買一個民族是對它的不尊重，且當整個民族的根本都被摧毀了，一次性付款有什麼意義？