格陵蘭奪島大戰一觸即發 川普武嚇利誘齊下

川普對格陵蘭的執念，恐怕演變成與歐洲盟國的軍事對峙。美軍北美航太防衛司令部派遣的軍機，就快抵達格陵蘭的美軍基地；同時丹麥也加派士兵到格陵蘭，準備與盟國展開「北極耐力軍演」。但川普不只有武嚇，他不排除在本週藉著參加達沃斯世界經濟論壇的機會，向歐洲盟友提議，可以租借99年等方案，來拿到格陵蘭。

格陵蘭情勢升高、劍拔弩張。美國北美航太防衛司令部今（20日）表示，派遣的軍機就快抵達，美軍位在格陵蘭的皮圖菲克太空基地，進行規劃已久的活動，這被外界視為是川普政府實質的軍事威脅。川普同時還傳訊息給挪威總統抱怨，表示得強勢拿到格陵蘭，都是因為沒有拿到諾貝爾和平獎。

《CNN》新聞報導：「川普表示，考慮到挪威決定不將諾貝爾和平獎頒發給我，儘管我阻止了8場以上的戰爭，我不再覺得有義務，純粹為了和平而思考。」

恐怕沒人能料到，川普沒拿到獎就不排除動武。但丹麥對自家領土寸土不讓，加派士兵抵達格陵蘭，參加北極耐力軍事演習，傳出與美國關係緊張的加拿大，也可能會派兵一同參與。

丹麥士兵：「我們要進行一次演習，演練一下冬季作戰。」

丹麥外長拉斯穆森：「這關乎向美國總統發出一個訊號，這條紅線你是不能跨越的。」

面對北約歐洲國家強硬以對，川普也祭出關稅制裁，還打算藉著參加本週的達沃斯世界經濟論壇，向歐洲盟友拋出其他方案，從租借格陵蘭99年，到當地民眾能拿到類似波多黎各的準美國公民身分，都是選項。

美國總統川普：「我知道丹麥那裡的領導人都是很好的人，但丹麥根本不去那裡。如果僅僅只因為你500年前派人去那裡，然後就離開了，並不代表你擁有這項資產。」

但川普的說法，格陵蘭民眾也不領情。上週末，格陵蘭與丹麥首都都發起大規模示威，抗議民眾還拿川普最愛的MAGA做文章，將「讓美國更偉大」改成「要美國滾開」。這場北極圈的全球權力拉鋸戰，短期內恐怕難以落幕。

