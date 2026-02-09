格陵蘭寫冬日最暖紀錄 衝擊觀光、傳統文化

格陵蘭往常冰封雪藏的冬季，今年卻異常溫暖，1月還創下史上最暖的攝氏0.2度紀錄，比過去平均高出近5°C，升溫速度更是全球平均的4倍，這讓海冰變薄、積雪消融，首當其衝的是傳統獵人。

格陵蘭獵人克萊斯特表示，「通常海豹會在冰上或比較平靜的水域，但現在得一路航行進峽灣才能找到，因為外海風太大、浪也太高。」

少了穩定冰雪，獵人必須駕船深入峽灣，獵捕海豹變難也更危險，要抓北極陸地的溫柔大漢麝牛，日程也會一拖再拖。

格陵蘭獵人克萊斯特提及，「這對我們的經濟造成重大影響，因為每年這時節本就沒有什麼可獵的。」

冰雪消融也危及格陵蘭日常文化，也就是狗拉雪橇。

狗拉雪橇手奧爾森指出，「現在幾乎沒有什麼雪，外出狗拉雪橇變得困難許多，路面顛簸，我們今年也無法像往常到那些地方。」

對許多雪橇手來說，收入大多靠冬季衝一波。暖冬不只動搖傳統，更直接衝擊他們的生計。

狗拉雪橇手貝克表示，「我們一年只有4個月可以賺錢，但現在雪來了，冰也形成了，可能只剩1個半月能工作。」

暖化造成海水升溫改變生態，也勢必損害格陵蘭高度依賴的漁業。但是相對的，長年因為嚴寒與運輸困難而成本高昂的礦產開採，卻可能因氣候轉暖而變得更可行。只是在戰略價值進一步提升後、恐怕將引來列強更加虎視眈眈。格陵蘭這個暖化領先全球的北極前線，被迫站在轉型的十字路口，如臨深淵，如履薄冰。