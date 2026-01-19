格陵蘭島爭端引爆美歐關稅戰：柏林警告實施「有效反制」

（德國之聲中文網） 柏林與華盛頓之間的外交對抗在周一達到了新的臨界點。德國政府發言人斯特凡·科內留斯（Stefan Kornelius）在首都柏林表示，特朗普總統通過威脅加征懲罰性關稅來升級貿易沖突的做法是完全不可接受的。他強調，貿易戰中沒有贏家，歐洲國家已達成廣泛共識，將以包括報復性關稅在內的有效手段予以回擊，並表示如有必要，反制行動最早將於2月展開。

此次沖突的導火索是特朗普上周六發表的強硬言論。他宣布，如果無法實現對丹麥屬地格陵蘭島的“完全購買”，美國將從2月1日起對來自丹麥及其他七個歐洲國家的商品征收10%的關稅，並於6月1日起將其上調至 25%。特朗普堅稱，控制格陵蘭島對於抵御俄羅斯和中國在北極地區的擴張至關重要，但這一帶有強制色彩的要求遭到了格陵蘭地方、哥本哈根以及歐洲盟友的一致反對。

“高度敏感”的經濟工具

德國副總理兼財政部長拉爾斯·克林貝爾（Lars Klingbeil）在柏林與法國財長羅蘭·萊斯屈爾（Roland Lescure）發表聯合聲明，明確拒絕美方的“敲詐”。克林貝爾指出，歐洲正與合作伙伴准備統一的應對措施，其中包括暫停原定於本周由歐洲議會通過的對美關稅互惠協議，以及隨時恢復此前對美進口商品暫停實施的關稅。此外，克林貝爾還暗示歐洲擁有一系列“高度敏感”的經濟工具，足以應對此類經濟訛詐。

在執政聯盟內部，更激進的聲音也在顯現。綠黨議會黨團領袖卡塔琳娜·德勒格（Katharina Dröge）提議，歐盟應重新考慮去年夏天達成的貿易協議。該協議曾承諾在特朗普任期結束前采購價值7500億美元的美國液化天然氣（LNG）。德勒格直言，鑑於美方對委內瑞拉的軍事行動以及對格陵蘭島的領土覬覦，特朗普已不再尊重他國邊界，歐盟必須明確表達不接受這種行徑的立場。

面對華盛頓的侵略性姿態，德國最大反對黨選擇黨（AfD）內部出現了明顯分歧。盡管該黨長期試圖與美國共和黨保持緊密聯系，但特朗普的執政風格顯然觸及了德國的核心利益。該黨聯合領導人愛麗絲·魏德爾（Alice Weidel）呼籲通過對話避免貿易戰，而另一位領導人蒂諾·克魯帕拉（Tino Chrupalla）則公開抨擊特朗普的行徑，強調歐洲必須捍衛自身安全。

