格陵蘭島生存指南！多國部隊齊聚測試零下30度作戰與生存能力

丹麥與多國部隊在格陵蘭展開聯合軍演，測試士兵於極端低溫與冰川地形下的作戰與生存能力。 圖：翻攝自 騰訊網 蒙娜俊夫

隨著美國總統川普對取得格陵蘭島的意圖日漸增強，外界對這座全球最大島嶼的戰略與實際環境關注度逐漸升高。軍事專家指出，格陵蘭並非單純的地緣政治籌碼，其極端氣候與地形條件，本身就是對任何軍事行動的重大考驗。

一名前英國皇家海軍陸戰隊山地作戰老兵直言，在缺乏完善防護裝備的情況下，被派往格陵蘭執行任務，幾乎等同於面對致命風險。

根據相關部署規劃，至 2026 年為止，丹麥已在格陵蘭部署數百名受過北極作戰訓練的精銳部隊，丹麥陸軍總司令彼得．哈林．博伊森（Peter Harling Boysen）將軍亦親赴當地坐鎮。除丹麥外，法國、德國、瑞典、挪威與英國也派遣軍事人員參與代號為「北極耐力行動」的聯合軍演，演習重點在於測試部隊在極端寒冷與複雜地形下的作戰與生存能力。

面對川普藥併格陵蘭的威脅，2月，冰島空軍將向冰島部署「鷹獅」戰鬥機，從凱夫拉維克空軍基地起飛執行任務。 圖：翻攝自 X NATO Air Command

軍方人員指出，當氣溫降至攝氏零下 25 度甚至零下 30 度時，士兵必須配戴護目鏡，否則呼出的水氣會使睫毛與眼皮迅速結冰。格陵蘭南部氣候條件相對溫和，與挪威北部相近，但越往北，環境便越接近加拿大極地的嚴寒地帶，冰川密布、冰裂縫遍地，屬於高度冰川化的北極地形。

在這類環境中，人體機能消耗極快，低溫症與凍傷風險極高，嚴重時甚至可能造成永久性傷害或死亡。士兵每日需比一般情況多攝取約 1,000 至 2,000 大卡熱量，一旦補給線中斷，幾乎難以在當地自行取得食物維生。

戰鬥條件同樣嚴苛，在零下 20 度以下的環境中，血液可能在傷口表面迅速結冰，呼出的熱氣會使瞄準鏡結霜，武器在停止射擊後，內部水氣亦可能導致槍械結冰失效，必須撤回進行乾燥與維護後才能再次使用。

隨著北極地緣政治緊張升溫，丹麥近日已將陸軍士兵部署至格陵蘭島進行實兵演習。 圖:翻攝自X帳號@rainbow78521

同時，裝備與機動性也是重大挑戰。士兵需隨時調整穿著層數以維持體溫，靜止時必須迅速保暖，同時還要降低體熱外洩，以避免被熱成像設備偵測。由於雲層長年覆蓋，無人機與衛星對地面監控效果有限。積雪與冰層承重能力不一，也使輪式與裝甲車輛行動風險升高，部分看似結冰的湖面實際上可能是水庫或薄冰區，一旦破裂，後果難以承受。

在當地行動，多以滑雪板、雪鞋或清理過的道路為主，雪地摩托與履帶車則需頻繁維修保養。此外，極地天氣變化快速，氣溫可能在短短數小時或一天內，從攝氏零度驟降至零下 20 度。

北約成員國目前正研議是否比照「波羅的海哨兵行動」，於格陵蘭設立常設性的北約任務，暫稱「北極哨兵」。丹麥方面已準備進一步增派部隊，相關部署可能持續 1 至 2 年。

