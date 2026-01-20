格陵蘭懶人包：格陵蘭是誰的？川普為何想掌控格陵蘭？各國怎麼看？

美國總統川普近日重燃掌控格陵蘭的野心，並對丹麥是否擁有格陵蘭的法律權利提出質疑，引發歐洲各國不滿。川普日前拒絕透露是否動用武力奪取格陵蘭，但直言，若無法針對取得格陵蘭達成協議，他百分之百會繼續推動向歐洲各國加徵關稅的計畫，引發熱議。究竟格陵蘭在哪裡？格陵蘭是誰的？為何美國一直想掌控格陵蘭？跟著Yahoo新聞編輯室一起來了解！

2026年1月17日，在格陵蘭島努克市的美國領事館前，人們舉行抗議活動，反對美國總統川普要求將格陵蘭島割讓給美國。（REUTERS/Marko Djurica）

格陵蘭常見Q&A

格陵蘭在哪裡？

格陵蘭位於北美洲東北部，北極海與大西洋間，西邊隔著巴芬灣與加拿大相望，東面則隔著丹麥海峽與冰島對視。

格陵蘭是誰的？

格陵蘭是丹麥屬地自治區，它並非獨立國家，而是丹麥王國的一部分。

美國為何想掌控格陵蘭？

美國基於軍事國防安全、能源資源爭奪、控制新興航道、排除中俄勢力四大因素，想掌控格陵蘭。

美國想掌握格陵蘭，可能做法有哪些？

收購格陵蘭、使格陵蘭成為美國領地或簽署自由聯合協定、採取軍事行動、任命特使、加強情報搜集、經濟滲透、分化格陵蘭與丹麥關係。

格陵蘭事件各國怎麼看？

格陵蘭：表達抗議，國內各政黨發表聯合聲明，強調自決權，堅決不出售。

丹麥：捍衛主權。強化軍事部署，警告此舉會瓦解北約。

歐盟：考慮對美徵收總額930億歐元關稅，或限制美企進入歐盟，藉此反擊。

中國：強烈譴責美國霸權，不願為美國的行動「背鍋」。

俄羅斯：樂觀其成，美歐對彼此制裁，可能讓俄羅斯坐收漁翁之利。

格陵蘭在哪裡？是怎樣的地方？

格陵蘭位於北美洲東北部，北極海與大西洋間，西邊隔著巴芬灣與加拿大相望，東面則隔著丹麥海峽與冰島對視。

格陵蘭總面積約216.6萬平方公里，是全球最大的島嶼，相當於60個台灣本島。全島約五分之四都位於北極圈內，八成土地被冰雪覆蓋，是南極洲之外，地球上最大的冰蓋所在地。

格陵蘭約5.7萬人口、密度極低，主要語言為格陵蘭語、丹麥語。居民大多為因紐特人後裔，主要仰賴漁業為生。當地基礎設施有限，約17個城鎮間沒有公路相連。

格陵蘭是誰的？

格陵蘭是丹麥屬地自治區，它並非獨立國家，而是丹麥王國的一部分。格陵蘭有自己的議會、政府與總理，享高度的內政自主權，負責教育、醫療、資源開發、氣候與環境等事務；丹麥政府則負責其外交、國防及貨幣政策，貨幣也是使用丹麥克朗。

從丹麥殖民到成為自治領土，格陵蘭歷經不少考驗。1814年，格陵蘭正式成為丹麥領土；1979年格陵蘭獲得地方自治權；2009年，格陵蘭通過公投實現全面自治，在丹麥國會中擁有兩個席次。儘管法律上仍屬丹麥，但在國際上常被視為「準國家」實體。

值得注意的是，根據路透社報導，格陵蘭與丹麥的關係，因歷史上三項不當行為曝光而趨於緊張：

美國為何想掌控格陵蘭？

美國想掌控格陵蘭，絕非一時興起，而是基於軍事國防安全、能源資源爭奪、控制新興航道、排除中俄勢力這四大利益，展開的一場「開疆拓土」的行動。

軍事國防安全：北美之盾

格陵蘭位於北美與俄羅斯之間的最短航徑，美國在格陵蘭設有最北端軍事設施－皮圖菲克太空基地，這裡部署頂尖的雷達系統，是防範洲際彈道飛彈襲擊的第一道防線。

此外，「格陵蘭—冰島—英國」（GIUK）這條戰略水道，也是俄羅斯北方艦隊進入大西洋的必經之路，因此掌控格陵蘭能讓美國及早監控到俄羅斯潛艇與船隻。

能源資源爭奪：打破稀土壟斷

格陵蘭坐擁化石燃料與重要礦產。歐盟列出的34項關鍵原料中，格陵蘭至少有25項，比如適用於半導體、電動車、軍事精密武器的稀土資源相當豐富。由於目前全球稀土供應鏈高度依賴中國，因此美國希望透過開發格陵蘭，實現資源供應鏈去中國化。

稀土之外，格陵蘭冰層下還有大量的石油、天然氣、鈾、鋅和黃金。隨著冰川退縮，這些資源的開採難度正在慢慢降低，也使得格陵蘭成為大國們博弈的能源戰場。

控制新興航道：未來的「北極蘇伊士」

氣候暖化導致北極冰層融化，北極圈的重要性不斷提升。格陵蘭也從冰封荒原，變成許多大國爭搶的重點，其中的關鍵在於海上航程距離。

北極海冰每年約9月時，冰層覆蓋面積縮減至最低，有破冰能力的船隻，開始能橫越北極海，有助於大幅縮短東西航運的航程與時間。若未來夏季北極地區完全無冰，全球貿易格局可能因此重塑。

去（2025）年10月，中國貨櫃船「伊斯坦堡橋樑號」利用北極圈航道前往歐洲，較原本走蘇伊士運河的航程縮短至21天，該航線將亞歐貿易時程，從原本的40～50天壓縮至不到三周，節省高達22天的航時。

排除中俄勢力：地緣政治焦慮

上述因素外，由於俄羅斯與中國近來積極布局北極，試圖透過基礎建設投資，進軍格陵蘭。對美國來說，這無疑是在「後院」安排眼線；美方認為，若能掌控格陵蘭，不僅能確保該區域維持在西方陣營的勢力範圍，也能確保美國在未來的全球貿易與航運中不被邊緣化，是一個一舉兩得的做法。

美國想掌握格陵蘭，可能做法有哪些？

川普展開第二個總統任期後，多次公開表態對格陵蘭「勢在必得」；今（2026）年1月4日，川普再強調「我們絕對需要格陵蘭島」，顯示格陵蘭對美國的戰略利益至關重要。為此，川普也評估各種「軟硬兼施」的方法以達成目標。

收購格陵蘭

川普今年1月17日發文威脅，若丹麥拒絕配合領土轉讓，美方將對丹麥、德國、英國、法國等八個北約（NATO）成員國出口至美國的商品加徵10%關稅，自2月1日起生效；6月1日調升至25%，直到美國成功收購格陵蘭為止。BBC報導引述CBS報導指出，據一名議員與知情人士透露，美國國務卿馬可·盧比歐（Marco Rubio）告訴國會成員，購買是美國當局的首選。

然而，買下格陵蘭也不是那麼簡單。首先，丹麥當局與格陵蘭都表示不出售；再者，領土交易常被視為殖民思維，可能損害美國與歐洲盟友的關係。最後，格陵蘭當地人更傾向於爭取獨立，對美國勢力的加入高度警戒。有民調顯示，85%的格陵蘭島民不願成為美國的一部分；若要舉行獨立公投，則56%以上格陵蘭人希望格陵蘭建國。

成為美國領地或簽署自由聯合協定

曾於川普第一任期間，擔任白宮國安會幕僚長的葛瑞（Alexander Gray）分析，未來美國與格陵蘭關係，有兩種可能的形式：

格陵蘭成為「類似關島」的美國領地。

格陵蘭成為獨立國家，並與美國簽署「自由聯合協定」（COFA）。

美國過去僅與密克羅尼西亞（Micronesia）、馬紹爾群島與帛琉等小型島國簽訂「自由聯合協定」，美國一般會提供軍事防衛、郵政等基本服務，以換取美軍於協定國的專屬軍事准入權。葛瑞認為，無論哪種選項都能解決美國的安全關切；在經濟與政治層面上，對格陵蘭人民而言，也將是正面的結果。

軍事行動策略

白宮1月6日表示，掌控格陵蘭，動用美國軍隊向來都是選項之一。此言一出，加劇與北約盟國丹麥的緊張關係。川普稱，「北約已告訴丹麥20年了，必須消除格陵蘭的俄羅斯威脅」，並指責丹麥長期未採取有效行動，「現在是時候了，而且必須完成」。

以軍事層面而言，美國持續升級位於格陵蘭北部的皮圖菲克太空基地，強化其飛彈預警與太空監控能力。另一方面，因為格陵蘭缺乏本土軍隊，因此美軍具備在短時間內控制關鍵據點的實力，這種威懾力同樣是談判桌上的重要籌碼。

任命特使

去（2025）年12月，川普任命路易斯安那州州長蘭德瑞（Jeff Landry）為美國格陵蘭特使，此舉被外界解讀為繞過丹麥當局，直接與格陵蘭當局對話。川普表示，蘭德瑞深知格陵蘭對美國國安的重要性，相信他「將維護美國利益，保障盟友乃至全世界的安全、穩定與生存」；蘭德瑞隨即表態，會致力讓格陵蘭「成為美國的一部分」。

加強情報搜集

去年，有知情人士透露，美國在加強有關格陵蘭的情報蒐集工作。川普下令美國中央情報局（CIA）、美國國防情報局（DIA）、美國國家安全局（NSA）等情報單位，將格陵蘭列為優先目標，提高對格陵蘭資源、基礎設施與政治動向的情報蒐集頻率。

經濟滲透

美國利用格陵蘭對財政收入的渴望，以礦產掌控、戰略投資，取代丹麥提供的補貼。

分化格陵蘭與丹麥的關係

除了出兵，分析家認為，川普政府也可能透過分化格陵蘭與丹麥、發錢拉攏格陵蘭人。丹麥廣播公司去年八月引述消息人士報導，至少三名川普相關人士，已進入格陵蘭從事認知滲透，目的是離間格陵蘭與丹麥的關係。

格陵蘭事件各國怎麼看？

美國川普政府重申將取得格陵蘭列為「國家安全優先事項」，甚至表示不排除動用軍事手段，此舉引發了國際社會的強烈反對與外交風暴。

格陵蘭

格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）表態，若須在丹麥與美國間做出選擇，將選擇繼續留在丹麥。格陵蘭五大主要政黨領袖也發表聯合聲明，嚴正拒絕川普試圖掌控格陵蘭的提議，強調格陵蘭的前途必須由其人民自行決定。當地甚至爆發大規模遊行，抗議者高喊「格陵蘭是非賣品」，要求美國總統川普尊重格陵蘭人自決權。

丹麥政府

首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）重申，格陵蘭「不賣」，並警告若美國強行接管格陵蘭，將可能導致北約終結。為回應美國的施壓，丹麥國防部已開始加強格陵蘭的軍事部署，並與北約盟友聯合進行演習與偵查，進一步提升極圈防禦能力。

歐洲

北約在歐洲的主要成員國英國、法國、德國、義大利、波蘭、西班牙等國領導人發表聯合聲明，力挺丹麥、支持格陵蘭的主權，強調其未來應由格陵蘭與丹麥人民決定，並呼籲美國應與盟友合作，而非威脅要掌控另一個北約成員國的領土。

另一方面，面對美國經濟脅迫，歐盟各國也正考慮對美徵收總額930億歐元的關稅，或限制美國企業進入歐盟市場。

中國

川普先前曾提到，格陵蘭「到處都是俄羅斯和中國的船艦」。對此，中國外交部12日回應，怒嗆川普「不要拿其他國家當藉口」。隨後，中國外交部發言人郭嘉昆再批，美國總稱必須拿下格陵蘭是為因應「中國威脅」，斥此為「撈取私利的藉口」。

俄羅斯

根據BBC報導，從川普政府的主張看來，美國認定中國、俄羅斯對格陵蘭虎視眈眈，所以必須先下手為強。按理說，莫斯科對於「陰謀」被揭穿一事會感到不滿。但事實上，官媒俄羅斯報（Rossiyskaya Gazeta）卻發表了一篇大力鼓吹川普吞併格陵蘭的文章。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）日前也表示，「有些國際專家認為，若能解決格陵蘭納入版圖的問題，川普勢必會名垂青史。不僅是在美國歷史上，也會在世界歷史上留下記錄。」他說，「很難不同意這些專家的看法。」

有分析指出，莫斯科方面之所以這麼讚揚川普，絕非為了美國的利益，而是因為俄羅斯能從當前局勢獲得好處。由於贏得烏克蘭戰爭，仍是克里姆林宮的首要任務，與川普政府保持良好關係，有助於實現該目標，因此它批評歐洲，但不批評川普。

