格陵蘭懶人包：格陵蘭是誰的？川普為何想掌控格陵蘭？各國怎麼看？
美國總統川普近日重燃掌控格陵蘭的野心，並對丹麥是否擁有格陵蘭的法律權利提出質疑，引發歐洲各國不滿。川普日前拒絕透露是否動用武力奪取格陵蘭，但直言，若無法針對取得格陵蘭達成協議，他百分之百會繼續推動向歐洲各國加徵關稅的計畫，引發熱議。究竟格陵蘭在哪裡？格陵蘭是誰的？為何美國一直想掌控格陵蘭？跟著Yahoo新聞編輯室一起來了解！
相關新聞》川普未明說是否動武奪格陵蘭 美國警告歐盟勿加稅反制
格陵蘭常見Q&A
格陵蘭在哪裡？
格陵蘭位於北美洲東北部，北極海與大西洋間，西邊隔著巴芬灣與加拿大相望，東面則隔著丹麥海峽與冰島對視。
格陵蘭是誰的？
格陵蘭是丹麥屬地自治區，它並非獨立國家，而是丹麥王國的一部分。
美國為何想掌控格陵蘭？
美國基於軍事國防安全、能源資源爭奪、控制新興航道、排除中俄勢力四大因素，想掌控格陵蘭。
美國想掌握格陵蘭，可能做法有哪些？
收購格陵蘭、使格陵蘭成為美國領地或簽署自由聯合協定、採取軍事行動、任命特使、加強情報搜集、經濟滲透、分化格陵蘭與丹麥關係。
格陵蘭事件各國怎麼看？
格陵蘭：表達抗議，國內各政黨發表聯合聲明，強調自決權，堅決不出售。
丹麥：捍衛主權。強化軍事部署，警告此舉會瓦解北約。
歐盟：考慮對美徵收總額930億歐元關稅，或限制美企進入歐盟，藉此反擊。
中國：強烈譴責美國霸權，不願為美國的行動「背鍋」。
俄羅斯：樂觀其成，美歐對彼此制裁，可能讓俄羅斯坐收漁翁之利。
格陵蘭在哪裡？是怎樣的地方？
格陵蘭位於北美洲東北部，北極海與大西洋間，西邊隔著巴芬灣與加拿大相望，東面則隔著丹麥海峽與冰島對視。
格陵蘭總面積約216.6萬平方公里，是全球最大的島嶼，相當於60個台灣本島。全島約五分之四都位於北極圈內，八成土地被冰雪覆蓋，是南極洲之外，地球上最大的冰蓋所在地。
格陵蘭約5.7萬人口、密度極低，主要語言為格陵蘭語、丹麥語。居民大多為因紐特人後裔，主要仰賴漁業為生。當地基礎設施有限，約17個城鎮間沒有公路相連。
格陵蘭是誰的？
格陵蘭是丹麥屬地自治區，它並非獨立國家，而是丹麥王國的一部分。格陵蘭有自己的議會、政府與總理，享高度的內政自主權，負責教育、醫療、資源開發、氣候與環境等事務；丹麥政府則負責其外交、國防及貨幣政策，貨幣也是使用丹麥克朗。
從丹麥殖民到成為自治領土，格陵蘭歷經不少考驗。1814年，格陵蘭正式成為丹麥領土；1979年格陵蘭獲得地方自治權；2009年，格陵蘭通過公投實現全面自治，在丹麥國會中擁有兩個席次。儘管法律上仍屬丹麥，但在國際上常被視為「準國家」實體。
值得注意的是，根據路透社報導，格陵蘭與丹麥的關係，因歷史上三項不當行為曝光而趨於緊張：
強迫搬遷：1950年代，丹麥當局強迫因紐特人遷往大城市，導致占總人口近90%的原住民文化與語言遭邊緣化。丹麥於2022年為1950年代將格陵蘭兒童送往丹麥的社會實驗致歉。
避孕器節育醜聞：在格陵蘭接管醫療主權前的1966年至1991年間，數千名婦女與年僅13歲的女孩，在未經同意的情況下，被安裝了避孕器。丹麥已於2025年為這項長達數十年的節育計畫正式道歉。
資源剝削：丹麥國營廣播公司DR在2025年4月播放過一部紀錄片，揭露了丹麥從格陵蘭冰晶石礦場大賺一筆的過往。該紀錄片指控，丹麥及其公司在1853年至1987年間從當地的冰晶石礦（Cryolite）中牟取暴利，卻未造福當地人。冰晶石是用於生產鋁的重要礦物，格陵蘭曾擁有全球最大的礦藏。
美國為何想掌控格陵蘭？
美國想掌控格陵蘭，絕非一時興起，而是基於軍事國防安全、能源資源爭奪、控制新興航道、排除中俄勢力這四大利益，展開的一場「開疆拓土」的行動。
軍事國防安全：北美之盾
格陵蘭位於北美與俄羅斯之間的最短航徑，美國在格陵蘭設有最北端軍事設施－皮圖菲克太空基地，這裡部署頂尖的雷達系統，是防範洲際彈道飛彈襲擊的第一道防線。
此外，「格陵蘭—冰島—英國」（GIUK）這條戰略水道，也是俄羅斯北方艦隊進入大西洋的必經之路，因此掌控格陵蘭能讓美國及早監控到俄羅斯潛艇與船隻。
能源資源爭奪：打破稀土壟斷
格陵蘭坐擁化石燃料與重要礦產。歐盟列出的34項關鍵原料中，格陵蘭至少有25項，比如適用於半導體、電動車、軍事精密武器的稀土資源相當豐富。由於目前全球稀土供應鏈高度依賴中國，因此美國希望透過開發格陵蘭，實現資源供應鏈去中國化。
稀土之外，格陵蘭冰層下還有大量的石油、天然氣、鈾、鋅和黃金。隨著冰川退縮，這些資源的開採難度正在慢慢降低，也使得格陵蘭成為大國們博弈的能源戰場。
控制新興航道：未來的「北極蘇伊士」
氣候暖化導致北極冰層融化，北極圈的重要性不斷提升。格陵蘭也從冰封荒原，變成許多大國爭搶的重點，其中的關鍵在於海上航程距離。
北極海冰每年約9月時，冰層覆蓋面積縮減至最低，有破冰能力的船隻，開始能橫越北極海，有助於大幅縮短東西航運的航程與時間。若未來夏季北極地區完全無冰，全球貿易格局可能因此重塑。
去（2025）年10月，中國貨櫃船「伊斯坦堡橋樑號」利用北極圈航道前往歐洲，較原本走蘇伊士運河的航程縮短至21天，該航線將亞歐貿易時程，從原本的40～50天壓縮至不到三周，節省高達22天的航時。
排除中俄勢力：地緣政治焦慮
上述因素外，由於俄羅斯與中國近來積極布局北極，試圖透過基礎建設投資，進軍格陵蘭。對美國來說，這無疑是在「後院」安排眼線；美方認為，若能掌控格陵蘭，不僅能確保該區域維持在西方陣營的勢力範圍，也能確保美國在未來的全球貿易與航運中不被邊緣化，是一個一舉兩得的做法。
美國想掌握格陵蘭，可能做法有哪些？
川普展開第二個總統任期後，多次公開表態對格陵蘭「勢在必得」；今（2026）年1月4日，川普再強調「我們絕對需要格陵蘭島」，顯示格陵蘭對美國的戰略利益至關重要。為此，川普也評估各種「軟硬兼施」的方法以達成目標。
收購格陵蘭
川普今年1月17日發文威脅，若丹麥拒絕配合領土轉讓，美方將對丹麥、德國、英國、法國等八個北約（NATO）成員國出口至美國的商品加徵10%關稅，自2月1日起生效；6月1日調升至25%，直到美國成功收購格陵蘭為止。BBC報導引述CBS報導指出，據一名議員與知情人士透露，美國國務卿馬可·盧比歐（Marco Rubio）告訴國會成員，購買是美國當局的首選。
然而，買下格陵蘭也不是那麼簡單。首先，丹麥當局與格陵蘭都表示不出售；再者，領土交易常被視為殖民思維，可能損害美國與歐洲盟友的關係。最後，格陵蘭當地人更傾向於爭取獨立，對美國勢力的加入高度警戒。有民調顯示，85%的格陵蘭島民不願成為美國的一部分；若要舉行獨立公投，則56%以上格陵蘭人希望格陵蘭建國。
成為美國領地或簽署自由聯合協定
曾於川普第一任期間，擔任白宮國安會幕僚長的葛瑞（Alexander Gray）分析，未來美國與格陵蘭關係，有兩種可能的形式：
格陵蘭成為「類似關島」的美國領地。
格陵蘭成為獨立國家，並與美國簽署「自由聯合協定」（COFA）。
美國過去僅與密克羅尼西亞（Micronesia）、馬紹爾群島與帛琉等小型島國簽訂「自由聯合協定」，美國一般會提供軍事防衛、郵政等基本服務，以換取美軍於協定國的專屬軍事准入權。葛瑞認為，無論哪種選項都能解決美國的安全關切；在經濟與政治層面上，對格陵蘭人民而言，也將是正面的結果。
軍事行動策略
白宮1月6日表示，掌控格陵蘭，動用美國軍隊向來都是選項之一。此言一出，加劇與北約盟國丹麥的緊張關係。川普稱，「北約已告訴丹麥20年了，必須消除格陵蘭的俄羅斯威脅」，並指責丹麥長期未採取有效行動，「現在是時候了，而且必須完成」。
以軍事層面而言，美國持續升級位於格陵蘭北部的皮圖菲克太空基地，強化其飛彈預警與太空監控能力。另一方面，因為格陵蘭缺乏本土軍隊，因此美軍具備在短時間內控制關鍵據點的實力，這種威懾力同樣是談判桌上的重要籌碼。
任命特使
去（2025）年12月，川普任命路易斯安那州州長蘭德瑞（Jeff Landry）為美國格陵蘭特使，此舉被外界解讀為繞過丹麥當局，直接與格陵蘭當局對話。川普表示，蘭德瑞深知格陵蘭對美國國安的重要性，相信他「將維護美國利益，保障盟友乃至全世界的安全、穩定與生存」；蘭德瑞隨即表態，會致力讓格陵蘭「成為美國的一部分」。
加強情報搜集
去年，有知情人士透露，美國在加強有關格陵蘭的情報蒐集工作。川普下令美國中央情報局（CIA）、美國國防情報局（DIA）、美國國家安全局（NSA）等情報單位，將格陵蘭列為優先目標，提高對格陵蘭資源、基礎設施與政治動向的情報蒐集頻率。
經濟滲透
美國利用格陵蘭對財政收入的渴望，以礦產掌控、戰略投資，取代丹麥提供的補貼。
礦產掌控：美國進出口銀行（EXIM）資助格陵蘭的採礦項目（如Tanbreez稀土礦場），目的是掌握高科技與國防急需的稀土資源，切斷中國的影響力。
戰略投資：美國透過投資機場改造等基礎設施，確保關鍵節點符合美國的技術規格與安全標準，防止俄羅斯或中國取得控制權。比如：美國政府日前發布招標公告，計畫投入2500萬美元（約新台幣7.87億元）於格陵蘭基地機場跑道照明、橋梁等相關項目改善基地的飛行運作。
分化格陵蘭與丹麥的關係
除了出兵，分析家認為，川普政府也可能透過分化格陵蘭與丹麥、發錢拉攏格陵蘭人。丹麥廣播公司去年八月引述消息人士報導，至少三名川普相關人士，已進入格陵蘭從事認知滲透，目的是離間格陵蘭與丹麥的關係。
格陵蘭事件各國怎麼看？
美國川普政府重申將取得格陵蘭列為「國家安全優先事項」，甚至表示不排除動用軍事手段，此舉引發了國際社會的強烈反對與外交風暴。
格陵蘭
格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）表態，若須在丹麥與美國間做出選擇，將選擇繼續留在丹麥。格陵蘭五大主要政黨領袖也發表聯合聲明，嚴正拒絕川普試圖掌控格陵蘭的提議，強調格陵蘭的前途必須由其人民自行決定。當地甚至爆發大規模遊行，抗議者高喊「格陵蘭是非賣品」，要求美國總統川普尊重格陵蘭人自決權。
丹麥政府
首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）重申，格陵蘭「不賣」，並警告若美國強行接管格陵蘭，將可能導致北約終結。為回應美國的施壓，丹麥國防部已開始加強格陵蘭的軍事部署，並與北約盟友聯合進行演習與偵查，進一步提升極圈防禦能力。
歐洲
北約在歐洲的主要成員國英國、法國、德國、義大利、波蘭、西班牙等國領導人發表聯合聲明，力挺丹麥、支持格陵蘭的主權，強調其未來應由格陵蘭與丹麥人民決定，並呼籲美國應與盟友合作，而非威脅要掌控另一個北約成員國的領土。
另一方面，面對美國經濟脅迫，歐盟各國也正考慮對美徵收總額930億歐元的關稅，或限制美國企業進入歐盟市場。
中國
川普先前曾提到，格陵蘭「到處都是俄羅斯和中國的船艦」。對此，中國外交部12日回應，怒嗆川普「不要拿其他國家當藉口」。隨後，中國外交部發言人郭嘉昆再批，美國總稱必須拿下格陵蘭是為因應「中國威脅」，斥此為「撈取私利的藉口」。
俄羅斯
根據BBC報導，從川普政府的主張看來，美國認定中國、俄羅斯對格陵蘭虎視眈眈，所以必須先下手為強。按理說，莫斯科對於「陰謀」被揭穿一事會感到不滿。但事實上，官媒俄羅斯報（Rossiyskaya Gazeta）卻發表了一篇大力鼓吹川普吞併格陵蘭的文章。
克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）日前也表示，「有些國際專家認為，若能解決格陵蘭納入版圖的問題，川普勢必會名垂青史。不僅是在美國歷史上，也會在世界歷史上留下記錄。」他說，「很難不同意這些專家的看法。」
有分析指出，莫斯科方面之所以這麼讚揚川普，絕非為了美國的利益，而是因為俄羅斯能從當前局勢獲得好處。由於贏得烏克蘭戰爭，仍是克里姆林宮的首要任務，與川普政府保持良好關係，有助於實現該目標，因此它批評歐洲，但不批評川普。
撰稿記者：陳昭容
核稿編輯：沈孟燕
參考資料
※Greenland's history as a Danish territory and why Trump wants it（Reuters）
※We have subsidized Denmark, and all of the Countries of the European Union, and others, for many years by not charging them Tariffs, or any other forms of remuneration.（Donald Trump，Truth Social）
