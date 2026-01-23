格陵蘭成核防禦要地 川普「金穹計畫」引發爭議

美聯社今天(23日)報導，在假設的核戰情境中，若美國、俄羅斯與中國爆發衝突，位於北極的格陵蘭可能成為飛彈往返的重要通道。由於洲際彈道飛彈多沿最短路徑飛行，從俄羅斯或中國射向美國的彈道，往往會經過北極上空，使格陵蘭具備關鍵戰略地位。

美國總統川普(Donald Trump)近來以此為由，主張美國應取得格陵蘭控制權，並稱該島對其規劃中的「金穹」(Golden Dome)飛彈防禦系統至關重要。這套耗資數十億美元的防禦構想，目標是在2029年前建立多層次攔截網，以防禦現代攻防武器威脅。

廣告 廣告

美國目前在格陵蘭設有皮圖菲克太空基地(Pituffik Space Base)，部署先進預警雷達，可偵測來自俄羅斯或中國的飛彈發射，為決策者爭取反應時間。軍事專家指出，該基地位置優越，是北極飛彈預警體系的重要一環。

不過，多名防務專家質疑川普的說法，指出美國早已依1951年防務協議在格陵蘭運作基地，並不需要取得主權；此外，美國在英國等地亦設有類似雷達設施。隨著太空感測技術發展，格陵蘭的重要性未來可能相對下降。

專家警告，川普強硬言論已引發丹麥與歐洲盟友不安，恐使北極安全與跨大西洋關係更加複雜。