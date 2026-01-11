格陵蘭政黨拒絕川普威脅 強調前途由人民決定

在美國總統川普(Donald Trump)再度暗示可能動用武力奪取富含礦產的格陵蘭後，格陵蘭多個政黨發表聯合聲明，強調不希望受美國或丹麥統治，並表示格陵蘭的未來必須由格陵蘭人自行決定。

川普近日重申，美國「不管格陵蘭人是否願意，都會對格陵蘭採取行動」，並未排除軍事選項，引發歐洲國家高度關切。格陵蘭議會中5個政黨領袖在聲明中指出，任何國家都不應干涉格陵蘭前途，呼籲在沒有外來壓力下，審慎決定未來方向。

格陵蘭曾是丹麥殖民地，1953年殖民結束，1979年取得自治，目前正討論是否進一步走向獨立。不少民眾對立即獨立仍持保留態度，並擔憂美國介入將破壞格陵蘭與丹麥之間的信任。

川普主張，鑑於俄羅斯與中國在北極地區活動升高，控制格陵蘭對美國國家安全至關重要。格陵蘭也因稀土礦產及潛在油氣資源而備受矚目。丹麥首相警告，若格陵蘭遭入侵，將衝擊北約及戰後國際安全架構。歐洲各國正展開密集外交斡旋，試圖避免危機升高。(編輯：沈鎮江)