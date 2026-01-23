格陵蘭方案曝！川普設主權基地將擁部分領土

▲美國在格陵蘭西北端的皮圖菲克基地。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）21日宣布已與北約達成格陵蘭協議框架，《紐約時報》引述多名西方國安、外交官員說法，協議中包括美國將實質擁有格陵蘭部分土地作為軍事基地，北約也將建立新任務，封鎖中俄採礦權。

《紐約時報》引述8位資深安全與外交官員說法，美國與歐洲國家正在討論對格陵蘭未來的建議，包括提高北約在北極圈的活動、給與美國部分土地的主權、禁止敵對勢力開採礦產等。

廣告 廣告

川普週三稱已與北約達成格陵蘭協議框架，不會對格陵蘭發動武力，並撤回對歐洲加徵關稅的威脅。西方高級官員表示，不確定讓美國對格陵蘭的一小塊土地擁有某種主權，是否包括在川普宣布的框架內。

美方擔憂，若格陵蘭走向獨立，現有美軍基地的權限恐遭終止，因此協商重點在於更新1951年美國與丹麥簽署的防衛協定，北約正討論透過新協議在格陵蘭境內劃出幾塊美國領土。

該提議是參考英國在賽普勒斯的「主權基地區」模式，基地的土地將被視為美國領土，川普曾稱，這對建設「金穹」飛彈防禦系統至關重要，若計劃成真，美國將實質擁有部分領土，且對該土地的控制權，將高於一般的大使館。

為應對俄羅斯與中國的威脅，北約也將在北極圈設立新的警戒任務「北約哨兵」（Arctic Sentry），類似北約在波羅的海與東歐反制俄羅斯的任務。

協議也考慮嚴格限制非北約成員國取得格陵蘭冰蓋下的稀土金屬開採權，尤其是針對俄羅斯、中國，確保島上的關鍵礦產不會落入敵對勢力手中。

不過，格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）22日明確表態主權是紅線，不支持美軍基地成為美國領土的建議。丹麥政府也堅持不賣土地，且格陵蘭的命運由丹麥決定而非北約。目前丹麥與美國正針對格陵蘭框架協議進行談判。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

澤倫斯基談格陵蘭危機！直言歐洲迷失方向 不應試圖改變川普

被譽「川普耳畔的低語者」！引北約避開格陵蘭危機 呂特外交勝利

影／好糗！川普搞混格陵蘭、冰島 白宮辯：是講一塊冰