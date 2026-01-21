格陵蘭爭議燒體育！杯葛美國世界盃聲浪升高 歐洲足協面臨回應壓力

編譯林浩博／綜合報導

2026世界盃足球賽，由美國、加拿大和墨西哥三國合辦，號稱史上規模最大，但因為美國總統川普併吞格陵蘭的野心，如今面臨抵制壓力。德國有政治人物提出杯葛作為最後的殺手鐧，荷蘭也有數萬人聯名要求抵制。歐洲各國足球協會的會長，對於如何回應，也有了初步的討論。

匿名者(Anonymous)的德國組織張貼杯葛美國世界盃的AI生成海報。（圖／翻攝自X平台 @Anonymous00708）

各國足協的初步討論

英國《衛報》報導，歐洲20個國家的足協會長19日齊聚匈牙利首都布達佩斯，共同慶祝匈國足協成立125週年，但場邊大家所討論的，都是一旦川普擴大格陵蘭事態，歐洲應該如何集體回應。

歐洲足球總會（UEFA）成員丹麥面臨領土遭侵略的威脅，目前各國足協對於快速發展的形勢，仍不願做出公開回應。話雖如此，如果川普不願在格陵蘭讓步，這些國家足協所承受的回應壓力也會升高，尤其世界盃將在6月至7月舉辦，總共104場賽事當中，78場可是辦在美國。

一些資深人士認為，川普所不願意排除的對格陵蘭動武，將是引發UEFA全體抵制，甚至更激烈抗議活動的臨界點。

歐洲杯葛聲浪升高

國際足球總會（FIFA）的高層與川普政府培養了良好關係，據信他們不認為杯葛會發生。但近幾日要求杯葛的聲浪升高，德國政治人物哈特（Jürgen Hardt）即稱，這將是最後的手段。荷蘭的抵制世界盃請願書，截至20日晚間，也獲得了近9萬人的聯署。

出席布達佩斯活動的人士，都高度關切川普對格陵蘭的行動，憂慮程度是川普重返白宮以來僅見。多數足協的回應，將端看個別國家政府的指示，但部分內部人士也在思考主動的做法。各國足協之間普遍有一種共識，如果其中最大咖的協會站出來表態，其他國家的足協便會跟進。

相關討論預料會持續，至今尚未提出具體做法。UEFA的執行委員會將於2月11日正式開會，隔天就會舉行全體年度大會。

格陵蘭的尷尬定位

格陵蘭危機成為焦點，但UEFA不大可能立場髮夾彎，在下個月的年會議程當中，排入接受格陵蘭成為會員。

格陵蘭長期都想加入UEFA的大家庭，可是2013年的規則修訂，禁止了接受非獨立地區的加入。格陵蘭去年試圖加入中北美洲及加勒比海足球總會（CONCACAF）同樣未果，因此至今在足球界仍屬孤苦伶仃的狀態。

國際足總主席去年12月向川普頒發「和平獎」，此舉動就連足總內部人員都深感尷尬。（圖／翻攝自X平台 @leylahamed）

拍馬屁拍到內部都尷尬

《衛報》此前也在18日接獲消息，指出FIFA內部，對於主席英凡蒂諾（Gianni Infantino）去年12月向川普頒發「和平獎」的作為，深感難堪。FIFA對此則在回應中堅守頒獎立場，還拿委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）當作擋箭牌，說她也將自己的諾貝爾和平獎獻給了川普。

